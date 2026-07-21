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Granizo atinge cidades no Vale do Rio Pardo; veja fotos

Pedras de gelo caíram nos municípios de Rio Pardo e Vale do Sol; não há relatos de danos

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Heloisa Corrêa

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