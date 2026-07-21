Granizo atinge cidades no Vale do Rio Pardo; veja fotos

Chuva de granizo atingiu municípios do Vale do Rio Pardo, na manhã desta terça-feira (21). Algumas pedras de gelo chegam ao tamanho de um ovo de galinha.

Em Vale do Sol, o gelo atingiu as localidades de Faxinal de Dentro, Linha Emília, Linha Fischer, Fontes do Vale e Rio Pardense.

Já em Rio Pardo, o granizo atingiu o interior da cidade, nos bairros Albardão, Abelina e Mutirão.

De acordo com a Defesa Civil, não foram registrados danos em razão da queda de granizo.

Alerta do Inmet

O Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido para a faixa que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina, e de Rio Grande até a Região Metropolitana.

Paralelamente, um alerta laranja indica o risco de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h em grande parte do RS, válido até o fim do dia.

Previsão do tempo

Nesta terça-feira, a previsão é de chuva na Região Central, no Vale do Rio Pardo, no Vale do Taquari e em cidades do Norte, como Passo Fundo, Soledade, Panambi e Frederico Westphalen.

Além disso, devem ser registradas descargas elétricas e rajadas de vento de até 80 km/h.

Já para Região Metropolitana e para o Litoral Norte, a previsão indica chuva intensa isolada, capaz de causar transtornos no trânsito e alagamentos. O céu permanece carregado, com alta incidência de raios e ventos que podem atingir 60 km/h.