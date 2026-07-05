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Frio intenso, geada e chuva marcam a semana no RS; confira a previsão

Estado estará sob atuação de uma massa de ar polar, que deve derrubar as temperaturas a partir de terça

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Camila Bengo

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