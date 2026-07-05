Frio intenso, geada e chuva marcam a semana no RS; confira a previsão

Diversas áreas do RS terão chance de chuva na segunda, incluindo a Região Metropolitana. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Depois de um fim de semana de tempo estável, o Rio Grande do Sul terá uma semana marcada pela alternância entre chuva, queda nas temperaturas e retorno do tempo firme.

Conforme a Climatempo, a mudança começa entre a noite deste domingo (5) e a segunda-feira (6). A passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical em alto-mar, na costa do Uruguai, fará a nebulosidade aumentar sobre o Estado.

Com isso, diversas áreas terão chance de chuva na segunda, incluindo a Região Metropolitana. Contudo, a previsão geral é de precipitações fracas a moderadas. Há possibilidade de volumes mais elevados na metade Norte.

— Nas demais áreas, o tempo permanece estável, e uma nova massa de ar polar avança na retaguarda da frente fria — diz Lívia Caetano, meteorologista da Climatempo.

Com isso, Lívia alerta que as temperaturas entram em declínio, principalmente na Campanha, Fronteira Oeste, Sul e Serra Gaúcha. As menores marcas do dia devem ocorrer à noite, situação típica da chegada de massas de ar frio de maior intensidade

Terça de frio em todo o Estado

Na terça-feira (7), o tempo voltará a ficar firme em praticamente todo o RS, devido à atuação de um sistema de alta pressão associado à massa de ar polar.

O sol aparecerá entre poucas nuvens, enquanto o amanhecer será frio em todas as regiões, mas especialmente na Serra, Campos de Cima da Serra, Campanha e Fronteira Oeste.

— As mínimas ficam bastante baixas nessas áreas, e não se descarta a ocorrência de geada pontual — projeta Livia.

Mesmo com sol, o frio não deve dar trégua. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura válido em toda a área do Estado durante a terça-feira.

Quarta e quinta seguem com geada e tempo firme

Na quarta-feira (8), o tempo permanecerá estável e frio no Estado, sobretudo nas primeiras horas do dia. Entre meia-noite e 9h, áreas da metade norte e parte da Região Central estarão sob alerta do Inmet para a incidência de geada.

No entanto, a massa de ar polar deve se afastar do Estado ao longo da quarta, permitindo que as temperaturas subam gradualmente. O cenário de tempo firme seguirá na quinta-feira (9).

Conforme a meteorologista Livia Caetano, ainda que a massa de ar polar já não atue com a mesma força no território gaúcho, o amanhecer ainda será frio, com mínimas na casa dos 6°C.

Uma faixa menor do Estado seguirá sob alerta do Inmet para geada, em áreas do Oeste, Centro e Norte. O aviso vale entre meia-noite e 9h.

À tarde, a massa de ar polar seguirá perdendo intensidade e elevando a temperatura de forma gradual. As máximas podem alcançar cerca de 22°C em algumas regiões, segundo a Climatempo.

Chuva pode voltar na sexta-feira

A semana deve terminar com aumento da nebulosidade e retorno de pancadas de chuva em parte do Estado. Segundo Livia, a mudança ocorre por causa da atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera, associado a uma área de baixa pressão no interior do continente.

— Há possibilidade de chuva fraca e isolada no Sudoeste, áreas do Pampa e da Campanha — afirma.