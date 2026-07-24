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Após subir durante a madrugada, o Guaíba começou a avançar na Região das Ilhas; tendência é de que o nível continue aumentando até sábado (25). Renan Mattos / Grupo RBS

Enquanto o Rio Grande do Sul ainda lida com os reflexos da chuvarada da semana — que mantêm ao menos seis municípios com rios acima da cota de inundação e elevam o nível do Guaíba em Porto Alegre —, os meteorologistas já acendem o sinal de alerta para uma nova sequência de temporais a partir de domingo.

Mas o fim de semana começa com um sábado (25) ainda agradável, de sol entre nuvens na maior parte do Estado, apesar do frio pela manhã. As temperaturas mínimas variam entre 7ºC e 14ºC, e as máximas oscilam entre 16ºC e 25ºC.

Na Região Metropolitana, nos Vales e no Litoral, o tempo permanece estável e sem expectativa de chuva significativa.

No entanto, o avanço gradual de instabilidades pelo Oeste, Missões, Noroeste e trechos do Sul provocará aumento da nebulosidade, com alguma precipitação ocasional entre a tarde e a noite.

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Rios seguem elevados

Apesar do tempo seco na Capital e na Região Metropolitana no sábado, a água que escoa das bacias do interior — Taquari, Caí e Jacuí — continua chegando ao Guaíba.

A elevação, que começou de forma gradual na madrugada de sexta-feira (24), já provocou avanços na Região das Ilhas.

A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH/UFRGS) indica que o nível do Guaíba na medição do Cais Mauá deve atingir 2m70cm até este sábado. Com isso, supera a cota de alerta (2m50cm) e se aproxima da cota de inundação, de 3 metros.

Chuva e risco de granizo voltam no domingo

O tempo volta a ficar instável no domingo (26), com previsão de pancadas de chuva principalmente na metade norte do RS.

Há risco de temporais em alguns pontos acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, onde os acumulados podem atingir 40 mm.

Em Porto Alegre, a expectativa é de 15 a 25 milímetros de chuva. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de menor intensidade.

As temperaturas mínimas variam entre 8ºC e 18ºC, enquanto as máximas ficam entre 18ºC e 24ºC no Rio Grande do Sul.

Leia Mais Meteorologistas preveem chuva com acumulados acima de 100 milímetros na próxima semana no RS

O que esperar da semana que vem?

A partir de segunda-feira (27), o cenário meteorológico se agrava. A combinação entre o reforço do transporte de calor e umidade da região amazônica e a formação de uma área de baixa pressão na Argentina intensificará a chuva no Rio Grande do Sul.

Meteorologistas alertam que os acumulados podem superar 100 milímetros entre segunda-feira (27) e sábado (1º).