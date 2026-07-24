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Fim de semana no RS tem sábado de sol, Guaíba em alerta e nova rodada de temporais; veja previsão

Apesar de alguns rios reduzirem volume, meteorologia já monitora o retorno da chuva a partir de domingo

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