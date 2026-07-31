"Eu tremia, não sabia se gritava, se pulava", conta gaúcho que conseguiu fotografar baleia-franca que é "celebridade"

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A baleia Sunset, fotografada em 2025 por Marcelo Langon. Marcelo Langon / Divulgação

Comemorado em 31 de julho, o Dia Nacional da Baleia-Franca é motivo de festa para o fotógrafo gaúcho Marcelo Langon, 49 anos. O profissional, especialista em registrar a vida marinha, teve um encontro especial com a mais famosa delas: a Sunset – que inspirou a data comemorativa.

O momento ocorreu em 13 de outubro de 2025, em um dos raros retornos do mamífero aquático ao Brasil:

— Poucas pessoas conseguiram ver a Sunset. Assim que levantei meu drone e encontrei ela, nos primeiros minutos, na beira da Praia da Ribanceira, em Santa Catarina, eu tremia, estava excitado, não sabia se gritava, se pulava. Estava muito feliz. E o nosso encontro ainda foi no pôr do sol, que justamente dá o nome para a baleia — recorda Langon, que é publicitário.

Em mais de duas décadas de profissão, este foi o seu primeiro encontro com a baleia-franca "celebridade". Durante quase duas horas, o profissional fez mais de uma centena de fotos, além de vídeos, registrando o seu comportamento ao lado do filhote. A raridade da aparição fez com que Langon disponibilizasse o material coletado para pesquisadores.

O fotógrafo havia começado a temporada de caça aos cliques das baleias no Uruguai. No retorno para o Brasil, o porto-alegrense foi direto para Santa Catarina, por saber que a Sunset estava em águas vizinhas — o animal já tinha sido avistado.

— Cheguei lá ao meio-dia e fui para a beira da praia, era umas 16h. Dei de cara com ela quando subi o drone. Entrei em êxtase, porque é muito difícil. Tem baleias em várias praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Eu cheguei e abri a minha temporada de fotografias no Brasil justamente com essa celebridade, imagina. Foi muito importante — detalha.

A estrela das baleias

Mas, afinal, por que a Sunset é uma estrela no universo das baleias-francas? A história começa em 2003, quando o animal, nascido em águas brasileiras, tinha um ano e encalhou no canal de Laguna. A equipe do Instituto ProFranca entrou em ação e, com uma grande operação, conseguiu libertar o mamífero marítimo.

Pouco tempo depois, perdeu-se o rastro do animal. Somente em 2017 ele voltou ao Brasil, já adulto, e com seu filhote. O reencontro ocorreu em 31 de julho, ao pôr do sol — daí o nome Sunset. A bióloga e diretora de pesquisa do ProFranca, Karina Groch, fez um pedido junto ao Ministério do Meio Ambiente para que a data se tornasse oficialmente o Dia Nacional da Baleia-Franca, em homenagem ao animal. E assim foi feito.

Karina, que ajudou no resgate de Sunset, hoje, comemora que a baleia-franca está plena e regressando à região sul do Brasil nos períodos normais — a cada três anos, para fazer o desmame dos filhotes, geralmente entre junho e outubro. Além de 2017, o animal já esteve por aqui em 2022 e em 2025, cada vez com um novo filhote.

— A Sunset faz parte do nosso programa de adoção de baleias, que ajuda o nosso trabalho. E faz 23 anos que estamos, de certa forma, acompanhando a vida dela. Nos deixa muito feliz ver que ela, um indivíduo tão especial, que além de tudo é uma fêmea e está se reproduzindo, contribuindo para a recuperação populacional, deixa tudo ainda mais emocionante — completa Karina.

Sunset em registro de 2025. Marcelo Langon / Divulgação

Identificação

E como é possível saber se a baleia-franca avistada é, realmente, a Sunset? O primeiro ponto a observar é que o filhote, ao nascer, já conta com calosidades na região da cabeça, cada um com um formato específico.

Depois, há a colonização por ciamídeos, popularmente chamados de piolhos-de-baleia, que dão a coloração esbranquiçada para as marcas. Estes sinais não mudam, sendo uma espécie de impressão digital das baleias-francas.

Além disso, a Sunset tem outra característica que a destaca: uma mancha cinza no dorso, bem na região ventral. Assim, o crachá de identificação da celebridade marítima pode ser visto de longe, para a alegria dos seus paparazzi, como Langon.

Em quatro décadas de trabalho, os pesquisadores do Instituto ProFranca acumularam histórias com indivíduos específicos, que ganharam apelidos. Entre as mais conhecidas estão Felícia, a fiel; Sloughy, a desbravadora; JDot, a baleia que une países; Mariscal, a guerreira; Zimba, a mascote do projeto; e Sunset, a resistente.

As baleias-francas foram caçadas no Brasil durante quatro séculos, até a quase a extinção. No final da década de 1970, começaram a voltar para o país. Só que o processo de reprodução é lento — começa quando o animal atinge oito anos e tem um filhote a cada três anos. Por isso, aumento da população dos animais ainda precisa de proteção e paciência.

A espécie

A baleia-franca-austral (Eubalaena australis) é um dos maiores mamíferos marinhos do planeta. Os adultos pesam entre 40 e 90 toneladas e medem de 15 a 18 metros de comprimento. Elas podem viver até os 80 anos.

A espécie tem dorso liso e preto, sem a nadadeira dorsal característica de outras baleias. O ventre apresenta manchas brancas irregulares, e a cabeça ocupa quase um quarto do comprimento total do animal. A camada de gordura que reveste o corpo pode chegar a 40 centímetros de espessura em alguns pontos.

Uma das marcas mais conhecidas da espécie é o borrifo em formato de V, resultado do ar aquecido expelido pelos dois orifícios respiratórios. O jato pode atingir de 5 a 8 metros de altura e é mais visível em dias frios e com pouco vento. O som da respiração chega a ser ouvido a centenas de metros de distância.

Ciclo migratório

As baleias-francas passam o verão se alimentando na região antártica, especialmente próximo às Ilhas Geórgia do Sul e ao norte da Convergência Antártica. As fêmeas que migram para o Brasil também se alimentam um pouco mais ao norte, na altura da plataforma patagônica.

No inverno do Hemisfério Sul, fêmeas grávidas ou em período reprodutivo migram para águas mais quentes em busca de áreas calmas e rasas para o nascimento dos filhotes. Eles nascem com cerca de 5 metros e 2 toneladas.

A gestação dura aproximadamente 12 meses, e as fêmeas dão à luz, em média, a cada três anos, podendo o intervalo se estender a quatro ou cinco anos. A camada de gordura insuficiente faz com que o filhote precise nascer em águas relativamente quentes, sob risco de hipotermia caso a fêmea o parisse nas águas geladas da Antártica.