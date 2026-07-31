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"Eu tremia, não sabia se gritava, se pulava", conta gaúcho que conseguiu fotografar baleia-franca que é "celebridade"

Marcelo Langon recorda seu encontro com Sunset, no ano passado; o profissional registrou várias imagens do animal

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Carlos Redel

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