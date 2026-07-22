Em várias cidades do RS, chuva superou média histórica de julho em apenas cinco dias; veja acumulados

Enchente em São Sebastião do Caí nesta quarta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nos últimos cinco dias, o Rio Grande do Sul superou a média histórica de chuva para o mês de julho em várias cidades. O levantamento considera a precipitação ocorrida da madrugada da sexta-feira (17) até as 13h desta quarta-feira (22).

A cidade onde mais choveu no Estado durante o período foi Paraí, com 247 milímetros de acumulado. Ela é seguida por Ibirapuitã e Marau, que apresentaram 230 e 224 milímetros, respectivamente. Os números apontam para volumes incomuns, uma vez que a média dos três municípios oscila entre 151 e 159 milímetros durante o mês inteiro.

Foram registrados danos em ao menos 143 municípios do Estado. Mais de 200 pessoas estão fora de casa, com pontos de inundação sendo observados em diferentes regiões do RS.

Desde a semana passada, as projeções apontam para acumulados de 300 mm em um intervalo de 10 dias. Mesmo assim, em entrevista à Rádio Gaúcha, o coordenador da Defesa Civil do RS afirmou que "os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios".

Quando vai parar de chover no RS?

A tendência é que a chuva comece a arrefecer nesta quarta-feira (22), apresentando acumulados expressivamente menores até o final da semana. Contudo, de acordo com o meteorologista da Climatempo, Gustavo Verardo, a trégua não deve durar muito tempo.

— Na segunda-feira (27), já retornam os riscos de temporais. A chuva pode superar a faixa de 50 milímetros, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e não se descarta a possibilidade de granizo — afirma.