Ambiente

Muita água
Notícia

Em várias cidades do RS, chuva superou média histórica de julho em apenas cinco dias; veja acumulados

Foram registrados danos em ao menos 143 municípios e mais de 200 pessoas foram desalojadas 

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