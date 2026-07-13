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El Niño deve atingir pico a partir de outubro e aumentar risco de temporais e enchentes no RS, diz Defesa Civil Nacional

À Rádio Gaúcha, o coordenador de Monitoramento e Alerta do órgão, Tiago Schnorr, falou sobre os modelos de previsão até agora

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Leandro Rodrigues

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