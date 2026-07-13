El Niño deve atingir pico a partir de outubro e aumentar risco de temporais e enchentes no RS, diz Defesa Civil Nacional

O temporal do fim de semana em Eldorado do Sul que deixou desabrigados e destruiu imóveis serve de alerta para o que pode ocorrer nos próximos meses no Estado. É o que afirma a Defesa Civil Nacional.

Em entrevista ao Atualidade, da Rádio Gaúcha, o coordenador de Monitoramento e Alerta do órgão, Tiago Schnorr, revelou que os modelos de previsão até agora apontam os meses a partir de outubro como os mais perigosos.

Segundo ele, será o momento de pico do fenômeno climático El Niño, com mais chance de chuvas acima da média, seguidas de inundações e também acompanhadas por temporais. Mas o meteorologista aponta o perigo de se imaginar que o risco está somente nesse período:

— O pico acontece a partir de outubro até o começo de 2027. Não quer dizer que não se possa ter situações críticas antes. Por isso, é fundamental monitorar, alertar e acompanhar diariamente as informações. Isso passa a ser o grande esforço coletivo do sistema nacional de proteção e Defesa Civil a partir de agora.

Schnorr afirma que o Defesa Civil Alerta, via telefonia celular, está operando desde 26 de junho. Dias antes, a plataforma foi retirada do ar por causa de um ataque hacker. Ainda se faz o envio de alertas de forma semiautomática, com base em informações buscadas junto aos Estados.

O Rio Grande do Sul já tem acesso à plataforma normalmente e pode gerar seus alertas próprios, informa o coordenador. Uma preocupação da Defesa Civil Nacional é calibrar a ferramenta para que não envie alertas demais, o que poderia levar a uma perda de credibilidade junto à população.

As previsões meteorológicas e os relatórios globais emitidos apontam para um cenário bastante sério e atípico para o El Niño deste ano.