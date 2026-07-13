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Efeito do El Niño? RS entra em alerta para período de temporais a partir de quinta-feira

Sequência de dias de mau tempo deve seguir até a próxima semana. Meteorologistas dizem que é cedo para atribuir fenômeno ao aquecimento do Pacífico

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Marcelo Gonzatto

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