Defesa Civil faz alerta para tempestades severas e risco de inundações entre domingo e terça-feira no RS

Delta do Jacuí tem risco de cheia. Renan Mattos / Grupo RBS

A Defesa Civil publicou alerta de tempo severo no Rio Grande do Sul entre domingo (26) e terça-feira (28). O aviso indica condições favoráveis para chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e volumes expressivos de precipitação. O cenário deve impactar também a situação dos rios (veja abaixo).

A instabilidade chega após um dia de sol em boa parte do Estado, neste sábado (25).

Segundo a Defesa Civil, as instabilidades começam a atuar de forma isolada, principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.

Entre a segunda-feira (27) e a terça, o cenário se intensifica. Os ventos podem superar 90 km/h.

Os maiores volumes são esperados nas regiões Oeste, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral. Os acumulados podem ultrapassar 120 milímetros em curto período e atingir até 200 milímetros em 48 horas.

Chance de cheias

A Defesa Civil informa que a previsão indica risco de cheias em arroios e pequenos rios, e alagamentos em áreas urbanas.

Os principais pontos de atenção são os rios Jacuí, Uruguai e Ibirapuitã.

Baixo Uruguai: entre São Borja e Uruguaiana

entre São Borja e Uruguaiana Rio Jacuí: a partir de Dona Francisca até o delta, na Região Metropolitana

a partir de Dona Francisca até o delta, na Região Metropolitana Rio Ibirapuitã: em Alegrete

Em outro comunicado, a Defesa Civil emitiu alerta de risco muito alto para inundação no Rio dos Sinos, em São Leopoldo. O aviso é válido até as 21h deste domingo.