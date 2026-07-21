- A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta terça-feira (21) o prognóstico meteorológico e hidrológico para os próximos dias
- A previsão é de que os níveis dos rios da Metade Oeste e centro do Estado terão aumento significativo, mas não atingirão cotas de inundação (leia a reportagem completa)
- O Estado está sob influência do El Niño, provocando ventania e chuva forte em diversas regiões
- Pelo menos 49 municípios relataram danos em razão do temporal
Influência do El Niño
Notícia
Defesa Civil atualiza previsão para os próximos dias no RS; acompanhe ao vivo
Pelo menos 49 municípios relataram algum dano em razão da chuva