- O governo do Estado realizou, nesta segunda-feira (27), às 14h30min, uma coletiva de imprensa no Palácio Piratini sobre as condições meteorológicas previstas para os próximos dias
- A previsão para todo o Estado aponta para acumulados superiores a 100mm entre esta segunda e domingo (2)
- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de grande perigo para o acumulado de chuva válido para os próximos dias
- No domingo (26), a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de inundações e alagamentos em áreas urbanas até quarta-feira (29)
Influência do El Niño
Notícia
Governo do RS atualiza previsão de chuva para os próximos dias; acompanhe ao vivo
Acumulados podem ser superiores a 100mm entre esta segunda e domingo