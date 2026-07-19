Defesa Civil amplia alerta para tempestades na Região Central; mais de 25 mil estão sem luz no RS

Temporais já provocaram interrupções no fornecimento de energia elétrica. Renan Mattos / Agencia RBS

A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para tempestades com chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo em áreas próximas a Cacequi e São Francisco de Assis, na Região Central. Há alto risco de alagamentos e destelhamentos. O aviso é válido até as 17h20min deste domingo (19).

Os temporais já provocaram interrupções no fornecimento de energia elétrica. Às 13h30min, 25.137 consumidores estavam sem luz no Estado. Desse total, 14.425 são clientes da RGE e 10.712 da CEEE Equatorial.

Na área de concessão da RGE, Ronda Alta, no Noroeste, concentra o maior número de clientes sem energia, com 1.959. Já na área da CEEE Equatorial, Cidreira, no Litoral Norte, lidera o número de consumidores afetados, com 5.098.

O boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado às 9h, também aponta aumento no número de municípios com danos causados pelas chuvas. O total passou de 18 para 21 cidades, e há 10 pessoas desalojadas.

Reclassificação

A Defesa Civil reclassificou, na tarde deste domingo, o prognóstico meteorológico para 36 municípios da Fronteira Oeste e da Região Central. O alerta, que era vermelho, passou para laranja.

Apesar da mudança no nível de alerta, a previsão para este domingo segue indicando chuva intensa e volumosa em curto intervalo de tempo, com acumulados entre 40 e 80 milímetros por dia. Em pontos isolados do Noroeste, Centro e Campanha, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros. Também há risco queda de granizo e rajadas de vento superiores a 90 km/h.