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Defesa Civil amplia alerta para tempestades na Região Central; mais de 25 mil estão sem luz no RS

Boletim mais recente do órgão também aponta aumento no número de municípios com danos causados pelas chuvas

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Isadora Terra

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Flávia Simões

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