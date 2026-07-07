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De -2ºC a 20ºC, quem entende o tempo no RS? Veja as diferenças de temperatura para esta quarta

Apesar do amanhecer gelado, Estado deve apresentar temperaturas mais agradáveis, principalmente no turno da tarde

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