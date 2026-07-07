De -2ºC a 20ºC, quem entende o tempo no RS? Veja as diferenças de temperatura para esta quarta

Céu limpo e ar seco favorecem uma maior amplitude térmica na Capital. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Quem aguenta a loucura do tempo no Rio Grande do Sul? Depois do fim de semana e da segunda-feira (6) chuvosos, o sol voltou na terça (7) com temperaturas negativas. O que deve ocorrer também na manhã desta quarta (8). Mas à tarde os termômetros já disparam aos 20ºC em algumas regiões 😯.

Segundo a Climatempo, as mínimas batem na casa de -2ºC nas áreas mais frias do Estado, entre elas a Serra. Consequentemente, há possibilidade de geada em todo o RS. A influência marítima deve diminuir esse potencial na faixa Leste.

O avançar das horas, com céu limpo e ensolarado, favorece máximas entre 15°C a 20°C. Os registros mais altos devem ocorrer no Noroeste e nas Missões.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o ar seco permite uma maior variação nos termômetros, de 4ºC a 17ºC.

E o resto da semana?

O tempo deve seguir estável até o fim da semana, com manhãs geladas e tardes mais agradáveis. A tendência são dias de baixa nebulosidade e sem previsão de chuva.

Na quinta-feira (9), as mínimas oscilam entre 2°C e 13°C, e as máximas entre 12°C e 20°C. Há a possibilidade de formação de geada em áreas de maior altitude e na Campanha.

A sexta-feira (10) promete um cenário semelhante. Porém, o frio perde intensidade gradualmente. A possibilidade de instabilidades continua muito baixa em todo o RS.

Veja a previsão para sua região nesta quarta (8)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 4ºC e a máxima de 17ºC

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 15ºC

Campanha

Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 15ºC

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 5ºC a 17ºC

Sul

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 17ºC

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens à tarde. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 16ºC

Centro

Sol e algumas nuvens ao longo do dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, mínima de 3ºC e máxima de 17ºC

Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 3ºC e 16ºC

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 18ºC