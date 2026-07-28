Ambiente

"Grande perigo"
Notícia

Com rios em cota de inundação e alerta vermelho do Inmet, RS enfrenta nova leva de temporais nesta quarta-feira

Defesa Civil alerta para risco elevado de inundações nos rios Sinos e Uruguai, com ventos acima de 90 km/h

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