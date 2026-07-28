Com rios em cota de inundação e alerta vermelho do Inmet, RS enfrenta nova leva de temporais nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o Rio Grande do Sul sob alerta vermelho — que indica grande perigo — para tempestades acompanhadas de chuva, descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 90 km/h nesta quarta-feira (29).
O foco de maior atenção agora está nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste, na Serra, nos Vales e no Litoral Norte, onde a madrugada e a manhã serão marcadas por temporais, granizo e ventos que podem superar os 90 km/h.
Além dos impactos imediatos da chuva e do vento, a Defesa Civil emitiu alerta vermelho para risco muito alto de inundação nos rios do Sinos e Uruguai até as 9h desta quarta-feira (29).
A atenção é maior na região de São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde o nível do rio chegou a 4,59 metros — nove centímetros acima da cota de inundação —, subindo mais de um centímetro por hora. O risco hidrológico também segue elevado para transbordamentos, enxurradas e alagamentos em bacias como Jacuí, Taquari, Caí e Gravataí.
Na Região Metropolitana, o dia também começa com chuva , mas o sistema perde força ao longo da tarde, com temperaturas variando entre 16ºC e 19ºC. Já na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul, a precipitação enfraquece logo cedo, abrindo espaço para a melhora gradual do tempo.
Leia nesta reportagem:
Veja as mínimas e máximas previstas para sua região nesta quarta-feira (29)
Região Metropolitana
- Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima de 19ºC
Serra
- Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 18ºC
Campanha
- Em Bagé, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 17ºC
Fronteira Oeste
- Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 22ºC
Sul
- Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 18ºC
Litoral Norte
- Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 17ºC
Centro
- Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 19ºC
Norte
- Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 17ºC e 22ºC
Noroeste
- Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC
Tempo seco e frio na quinta
Uma massa de ar seco avança pelo Estado e garante o retorno do tempo firme na quinta-feira (30). O amanhecer será de frio mais pronunciado, principalmente na Serra.
Apesar da trégua na chuva, o alerta hidrológico se mantém devido ao nível elevado dos rios.
Calor e temporais à noite na sexta
A sexta-feira (31) será marcada por uma forte elevação nas temperaturas, com máximas entre 27ºC e 29ºC nas Missões, no Oeste, nos Vales e na Região Metropolitana.
O aquecimento acentua a instabilidade e aumenta o risco de temporais na noite de sexta, que devem começar pelas regiões Oeste e Sul.
Avanço da frente fria na sexta
No sábado (1º), nova frente fria avança com força pelo Estado. A previsão é de novos temporais e chuva intensa, atingindo principalmente as regiões da Campanha, Centro, Sul e Oeste.
*Produção: Juliano Lannes.