Ambiente

Impacto da chuva
Notícia

Com Guaíba subindo, sexta-feira terá predomínio de sol no RS; veja previsão do tempo

Água da chuva que provocou estragos no interior durante a semana escoa em direção a Porto Alegre e mantém alerta até sábado (25)

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Zero Hora

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