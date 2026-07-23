Com Guaíba subindo, sexta-feira terá predomínio de sol no RS; veja previsão do tempo

Volume vindo das bacias do Taquari, Caí e Jacuí empurra o nível do Guaíba para cima na Capital, apesar do sol e da máxima de 21°C. Jeff Botega / Agencia RBS

Apesar da volta do sol e da melhora no tempo em grande parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (24), a atenção segue voltada para a elevação dos rios, principalmente o Guaíba.

Em projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), o indicativo é de que o nível do Guaíba seguirá subindo até sábado (25).

A expectativa é de que chegue a 2m70cm na medição do Cais Mauá, em cota de alerta – que é atingida aos 2m50cm. O nível para transbordamento é de 3m.

O aumento do volume no Guaíba é reflexo da água que desce das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí. Por conta da chuvarada que caiu sobre o Estado entre sexta (17) e quarta (22), há pelo menos 1.358 pessoas desabrigadas e 419 desalojadas, conforme a Defesa Civil.

O que esperar do tempo nesta sexta

O avanço de uma massa de ar seco garante tempo firme na Campanha, Fronteira Oeste, Centro, Sul, Serra e Região Metropolitana. Algumas áreas do Norte e Noroeste podem ter chuva rápida, principalmente perto da divisa com Santa Catarina.

O frio se mantém pela manhã, mas perde força ao longo do dia. As mínimas ficam entre 8ºC e 9ºC no Oeste, Campanha e Campos de Cima da Serra, enquanto as máximas chegam a 21°C na Grande Porto Alegre e 24°C no Noroeste.

Veja a previsão para sua região nesta sexta-feira (24)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima de 21ºC

Serra

Sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 16ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 18ºC

Sul

Sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 17ºC

Litoral Norte

Sol entre muitas nuvens. À noite, pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 17ºC

Centro

Sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 19ºC

Norte

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 20ºC

Noroeste

Sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC

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Chuva volta no domingo

O sábado (25) será de tempo firme na maior parte do RS, com muitas nuvens e alguns períodos de sol. A chuva fica limitada ao oeste do Estado, onde pode ocorrer de forma fraca.

O amanhecer será frio, com marcas mais baixas na Campanha, Serra e áreas de maior altitude. Durante a tarde, as temperaturas sobem gradualmente.

O domingo (26) traz uma mudança no cenário meteorológico, com tendência de chuva em todo o Rio Grande do Sul.

A previsão indica precipitação na maior parte do Estado, com risco de temporais no Norte, Oeste, Missões, Centro, Campanha e Vales.