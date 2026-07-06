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Chuva vai embora, mas frio segue intenso no RS; veja a previsão do tempo para esta terça-feira

Sob influência de massa polar, Estado terá mínimas de até 0°C no amanhecer

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