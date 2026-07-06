Chuva vai embora, mas frio segue intenso no RS; veja a previsão do tempo para esta terça-feira

Gaúchos enfrentam baixas temperaturas nesta terça-feira devido à atuação de um sistema de alta pressão que traz ar polar ao Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terça-feira (7) será de sol após o predomínio da instabilidade no fim de semana e na segunda (6) no Rio Grande do Sul. A nebulosidade persiste apenas no início do dia em algumas áreas do Leste. No entanto, a entrada de uma nova massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, segundo a Climatempo.

Nas primeiras horas da manhã, as mínimas variam de 0°C a 9°C, o que favorece a formação de geada, especialmente nas Missões, no Centro, na Campanha e no Oeste. À tarde, a situação não se altera tanto, com máximas entre 8°C e 16°C.

Na Capital, o dia terá predomínio de sol e frio de 6ºC pela manhã. À tarde, a temperatura sobe, mas não passa dos 15ºC.

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Veja a previsão para sua região nesta terça (7)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 15ºC

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 3ºC e 9ºC

Campanha

Dia de sol com céu limpo e noite de tempo aberto, sem nuvens. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 12ºC

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 4ºC a 16ºC

Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros variam entre 4ºC e 13ºC

Litoral Norte

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 12ºC

Centro

Sol o dia todo, com aumento de nuvens à noite. Sem chuva. Em Santa Maria, mínima de 3ºC e máxima de 13ºC

Norte

Sol o dia todo. Muitas nuvens pela manhã e nevoeiro à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 3ºC e 10ºC

Noroeste

Sol com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, algumas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 3ºC e máxima de 13ºC

Como serão os próximos dias?

Mesmo com a presença do sol, RS pode ter temperaturas negativas pela manhã nos próximos dias. Mateus Bruxel / Agência RBS

Na quarta-feira (8), a previsão também é de tempo firme no Rio Grande do Sul, ainda sob a influência da massa de ar polar.

O amanhecer será muito frio, com mínimas entre -2°C e 8°C, o que mantém a condição para geada em praticamente todo o Estado. À tarde, as temperaturas máximas ficam entre 12°C e 20°C.

A massa de ar polar também garante o tempo estável na quinta-feira (9). O dia começa com céu claro, mas as temperaturas seguem baixas, principalmente no Oeste e na Campanha.