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Chuva retorna ao RS e preocupa especialistas: veja a previsão do tempo para a semana

Prognóstico indica mais de 200 milímetros de chuva ao longo da semana, com risco de queda de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h em algumas regiões

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Rodrigo Stolzmann*

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Júlia Ozorio

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