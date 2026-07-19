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Chuva, frente fria e umidade: veja como será o tempo no RS nesta semana

Precipitações devem atingir praticamente todo o Estado a partir da madrugada de segunda-feira, mantendo o tempo instável ao longo do dia

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William Mansque

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