Chuva, frente fria e umidade: veja como será o tempo no RS nesta semana

Fim de semana foi de tempo instável no Rio Grande do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

Após um fim de semana em que o Rio Grande do Sul foi atingido por vendavais e temporais, com danos em 21 cidades gaúchas, o Estado deve voltar a registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de tempestade para segunda que abrange quase inteiramente o mapa do Rio Grande do Sul – a exceção é pequena parte na divisa nordeste com Santa Catarina. O grau de severidade do aviso indica "perigo".

Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. "Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos", completa o relatório. Na terça-feira (21), o alerta laranja contempla a metade norte do RS.

Conforme informações da Climatempo, a frente fria segue influenciando o tempo no Rio Grande do Sul, com o contínuo transporte de calor e umidade pelo jato de baixos níveis (esteira de ventos que transporta ar quente e úmido vindo diretamente da região norte do Brasil para o território gaúcho), o que mantém o cenário favorável às precipitações.

Alerta laranja de tempestade divulgado pelo Inmet e válido para esta segunda-feira. Inmet / Reprodução

Desde a madrugada de segunda, as chuvas devem atingir o Estado ao longo do dia com intensidade em praticamente todo território – só não haverá acumulados altos nas regiões Sul e da Campanha, que devem apresentar melhora gradual ao longo da semana. Contudo, o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, acrescenta que haverá redução na possibilidade de estragos pelos ventos:

— As maiores rajadas para segunda vão se concentrar no Planalto e na metade norte com até 70 km/h.

A partir de terça-feira (21), a frente fria avança para a metade norte, onde deve se concentrar os os maiores acumulados. As regiões Noroeste, Norte, Serra e trechos ao norte da Região Metropolitana seguem com condições para chuva moderada a forte, com rajadas de vento de até 80 km/h.

Para quarta-feira (22), a chuva se concentra no Litoral Norte, Serra e Norte do Rio Grande do Sul, com redução de acumulados. A partir de quinta-feira (23), poderá haver algumas aberturas de sol, mas não se descarta a volta da chuva no final do mesmo dia ou na sexta-feira (24).

— Podemos pensar que esta semana inteira vai ser de tempo instável no Rio Grande do Sul. Não se espera uma janela de tempo firme por enquanto, pelo menos até sexta — pontua Verardo.

Redução de volume

Neste domingo (19), a Defesa Civil do Estado informou que, apesar de regiões na fronteira e no centro do Estado seguirem em alerta, a previsão é de que o volume de chuva seria menor do que o prognóstico divulgado anteriormente. Não há previsão de que rios atinjam a cota de inundação.

Por outro lado, o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, ressalta que houve uma redução no volume de chuva, mas que não seria tão grande. Ele pondera que houve um atraso da chuva nas últimas horas: as precipitações mais intensas deveriam ter ocorrido no sábado (18), porém só foram ter início nesta madrugada.

— Ao longo da última semana, vínhamos estimando até acumulados pontuais, em torno de 300 milímetros, o que é muita água, com altíssimo risco. E agora, do que a gente tem, a gente pode ter acumulados pontuais na ordem de 200 milímetros — explica. — Isso é muita água, que pode causar alagamentos e elevação de córregos. Será um começo de semana de tempo bastante instável.

Verardo exemplifica com Quaraí, na Fronteira Oeste: em 12 horas, já havia chovido mais do que era previsto para o mês todo — 147 milímetros até as 16h deste domingo.

Temperaturas

Em relação ao clima, por conta da atuação da chuva, as temperaturas não serão tão quentes como as que foram registradas na semana passada. Na segunda, a mínima no Estado deverá ser de 12º C, em municípios como Pinheiro Machado, Morro Redondo e Canguçu.