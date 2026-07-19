Chuva e vento chegam à Região Metropolitana, mas ainda sem registro de danos

Porto Alegre terá pancadas esparsas neste domingo. Julia Endress / Agencia RBS

Ao contrário de outros pontos do Rio Grande do Sul, a chuva chegou de mansinho na Região Metropolitana. Os primeiros pingos caíram por volta de 11h30min e a perspectiva é de que o ritmo seja lento neste domingo (19).

Deve chover menos de 30 mm em Porto Alegre ao longo do dia. Serão pancadas esparsas. O problema da frente fria que chegou é o vento.

— O risco das ventanias é maior do que o da chuva no dia de hoje na Região Metropolitana — observa o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo.

Em Gravataí foi registrada pequena queda de granizo. Em Eldorado do Sul, cidade que faz limite com a Capital, foram registradas rajadas de vento de 65,2 km/h às 11h, o que é capaz de causar transtornos.

Já em Caraá, município do Litoral Norte incrustrado na Serra do Mar, as rajadas foram de 113,8 km/h nesta manhã, as mais fortes em todo o Sul do Brasil, segundo ranking compilado a partir de medições feitas por seis diferentes órgãos públicos. Essa é uma velocidade similar a de um tornado.

Os ventos já causaram estragos em 21 cidades gaúchas. Mas o risco de alagamentos persiste. A chuva deve se intensificar à noite na Região Metropolitana e aumentar muito na segunda-feira, com possibilidade de acumulados de até 75 mm.

Na terça a chuva continua, com perspectiva de 58 mm, segundo as últimas previsões. Isso, se confirmado, equivale às precipitações costumeiras de um mês registradas em apenas dois dias.

A expectativa das autoridades estaduais é de que essa previsão não se confirme na intensidade. As chuvas registradas até agora no Interior são em volume menor do que o previsto, embora vendavais tenham sido registrados. A partir de quarta-feira (22) a frente fria deve começar a se afastar do RS.



