Ambiente

Gaúchos em alerta
Notícia

Chuva e vento acima de 100km/h provocam danos em 18 municípios e deixam desalojados: os impactos do clima no RS neste sábado

Milhares de gaúchos também tiveram o abastecimento de energia elétrica interrompido ao longo do dia 

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Mathias Boni

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