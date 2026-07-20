Chuva e ventania provocam danos em 43 cidades do Estado, diz Defesa Civil

Em Bagé, na região da Campanha, foram registrados danos em telhados de ao menos oito residências. Mariana Muza / Grupo RBS

Mesmo com intensidade menor do que a esperada durante o fim de semana, os temporais que atingem o Rio Grande do Sul causaram danos em pelo menos 43 municípios gaúchos, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil estadual. A atualização foi divulgada na manhã desta segunda-feira (20).

Foram incluídos na lista Caraá, no Litoral Norte, onde houve queda de árvores e danos em telhados de cinco residências, e Faxinal do Soturno, na Região Central, onde foram informados danos em uma casa e queda de árvore.

O número de pessoas desalojadas se manteve o mesmo. Dezenove moradores tiveram de sair de casa em Alegrete, Santa Maria, São Borja, Dona Francisca, Cerro Branco e Vale do Sol.

Volume de chuva

Embora a precipitação tenha sido menor do que a prevista em boa parte do Estado, algumas cidades tiveram acumulados expressivos. Conforme o Defesa Civil estadual, Formigueiro, na Região Central, acumulou o maior o volume de chuva nas últimas 12 horas, com 53,4 milímetros.

Em São Sepé, na mesma região, nas últimas 24 horas choveu 124 milímetros.

Já em Quaraí, na Fronteira Oeste, o acumulado dos últimos dois dias chega a 159,8 milímetros.

Vento

O vento forte também chamou atenção. De acordo com a Climatempo, Caraá, no Litoral Norte, registrou rajadas de 113,8 km/h. Em Santa Vitória do Palmar, Panambi e Sinimbu, as velocidades foram de 94 km/h. Já em Santa Maria, uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mediu vento de até 90 km/h.

Danos

Em Alegrete, a ponte do Rio Capivari, na RS-507, foi bloqueada totalmente devido à elevação da água. Defesa Civil de Alegrete / Divulgação

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, o temporal deixou estragos a 12 residências, afetando cerca de 48 pessoas.

Ainda na Fronteira Oeste, o nível do Rio Quaraí está em cota de alerta. A última medição nesta manhã aponta 7m64cm, sendo que a cota de alerta se inicia em 7m50cm e a de inundação é de 9m50cm.

Em Alegrete, o vendaval causou danos em 10 imóveis. A Ponte do Rio Capivari, na RS-507, foi bloqueada totalmente devido à elevação da água. Também houve queda de árvores e postes, além de prejuízos em escolas, unidades de saúde, igrejas e outros prédios públicos.

Em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, 20 casas tiveram os telhados danificados. Candelária teve oito registros do tipo.

Em Barra do Quaraí, um cabo de alta tensão caiu sobre uma via de acesso a cidade, o que causou falta de energia, água e internet em todo o município. A situação já foi normalizada.

No Noroeste, o vento registrado na tarde de sábado (18) arrancou a cobertura de um galpão desocupado em Giruá. A estrutura foi lançada contra um poste da rede elétrica e atingiu uma edificação vizinha.

Na Região Central, em Santa Maria, a Defesa Civil registrou danos em telhados de 22 residências. Duas escolas também foram afetadas.

Em Agudo, cinco imóveis tiveram danos nos telhados. As famílias receberam lonas, mas ninguém precisou deixar a própria casa.

Em São Gabriel, duas residências sofreram destelhamento parcial.

Em Jaguari, o sistema de monitoramento agroclimático apontou rajadas de vento de 93 km/h e acumulado de 65 milímetros de chuva em três horas e meia.

Em Itaara, ocorreu um incêndio em vegetação às margens da BR-158. O fogo foi provocado pelo vendaval, que fez fios da rede de alta tensão tocarem árvores.

Em Bagé, na Campanha, houve queda de árvores e postes causando falta de energia em bairros e bloqueios em vias. Foram registrados danos em telhados de oito residências. Arroio Grande, na Região Sul, registrou danos no prédio da prefeitura e o destalhamento de 16 casas.

Dados de desalojados

Cerro Branco - 2

Dona Francisca - 3

Alegrete - 5

São Borja - 3

Santa Maria - 4

Vale do Sol - 2

Total: 19

Segundo boletim da Defesa Civil

Municípios que reportaram danos à Defesa Civil do RS