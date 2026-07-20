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Chuva e ventania provocam danos em 43 cidades do Estado, diz Defesa Civil

Formigueiro, na Região Central, acumulou o maior o volume de chuva nas últimas 12 horas, com 53,4 milímetros

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Isadora Terra

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Leticia Mendes

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