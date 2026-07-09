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Centro americano amplia para 81% o risco de El Niño "muito forte" no último trimestre de 2026

Previsão se agrava e indica que fenômeno relacionado a aumento da chuva no RS poderá ficar entre "os maiores eventos" registrados desde 1950 e se estender até o outono seguinte

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Marcelo Gonzatto

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