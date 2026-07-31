Ambiente

Contraste térmico
Notícia

Calor no RS, neve na Argentina: especialistas explicam diferenças entre regiões vizinhas no inverno

Estado pode enfrentar temperaturas acima de 30ºC na sexta-feira, enquanto país vizinho registra frio intenso e neve no extremo sul do continente

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliano Lannes*

Estagiário de Jornalismo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS