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Bafo quente
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Com temporais à vista, saiba por que a temperatura subiu tanto em pleno inverno gaúcho

Aquecimento atípico antecede sequência de tempestades severas com risco de ventos acima de 90 km/h

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Juliano Lannes*

Estagiário de Jornalismo

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