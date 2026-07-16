Com temporais à vista, saiba por que a temperatura subiu tanto em pleno inverno gaúcho

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O Rio Grande do Sul vive uma semana de extremos. Após começar com geada e temperaturas próximas de 0°C, o Estado já sente os efeitos de um aquecimento atípico nesta quinta-feira (16).

O fenômeno, que levará os termômetros a marcas próximas dos 30°C, não traz alívio ao frio, mas sim um alerta. O calor será o combustível para a sequência de tempestades severas que ocorrerão até o início da semana que vem.

Um destaque crítico é a Região Central. Na sexta-feira (17), o calor vem acompanhado de um vento norte "quente e seco", com rajadas que podem superar os 90 km/h antes mesmo de a chuva chegar. Conforme a Climatempo, é possível que a temperatura atinja 25ºC na madrugada.

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O que causa o calorão?

A explicação para esse aquecimento é o chamado "Jato de Baixos Níveis". Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, trata-se de uma "esteira de ventos que transporta ar quente e úmido" vindo diretamente da região norte do Brasil para o território gaúcho.

Esse fluxo de ar tropical atua como uma engrenagem que, além de elevar as temperaturas, alimenta as nuvens carregadas.

— Justamente esse sistema vai alimentar as instabilidades e intensificar a condição de tempo severo no Rio Grande do Sul — explica Verardo.

Onde o calor será mais intenso?

A temperatura sobe aos poucos e atinge o pico entre esta quinta e sexta-feira:

Quinta-feira (16): as máximas devem oscilar entre 27°C e 29°C na fronteira com a Argentina, na região dos Vales e na Região Metropolitana

as máximas devem oscilar entre na fronteira com a Argentina, na região dos Vales e na Região Metropolitana Sexta-feira (17): o calor ganha força, com marcas que passam dos 30ºC em algumas áreas da Grande Porto Alegre e região dos Vales, além da Região Central

Briga térmica

Este cenário de muito calor cria o que os meteorologistas chamam de "briga térmica" ou "queda de braço" entre o ar quente e úmido que domina o centro-norte do Estado e o ar frio que tenta avançar pelo Sul.

— Esse contraste térmico, esse encontro de um ar quente vindo de Norte com o ar frio de Sul pode gerar instabilidades isoladas com risco de temporais — alerta Verardo.

É esse ambiente de alta energia que favorece a formação de supercélulas, com risco elevado para a ocorrência de tornados e microexplosões entre a tarde desta quinta (16) e a madrugada de domingo (19).

O que vem depois do calor?

A trégua no calorão será marcada por mais chuva. À medida que a frente fria finalmente consegue avançar sobre o ar quente, a temperatura cai e a precipitação aumenta drasticamente.

A partir de domingo (19), a preocupação deixa de ser o calor e os ventos isolados para se tornar o volume de chuva, que pode ultrapassar os 300 milímetros na semana seguinte, provocando inundações e alagamentos em várias áreas do Estado.