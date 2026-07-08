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Aproveite enquanto dura
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Até quando vai o sol? Quinta-feira tem geada antes de frente fria mudar o tempo no RS

Amanhecer gelado vai dar espaço para uma tarde com temperaturas agradáveis devido ao dia ensolarado na maior parte do Estado

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