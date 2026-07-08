Até quando vai o sol? Quinta-feira tem geada antes de frente fria mudar o tempo no RS

Aquecimento será mais perceptível nas regiões Oeste, Missões, Fronteira Oeste e Campanha. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

De pouquinho em pouquinho, a temperatura continua aumentando no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (9), o tempo firme vai favorecer mais uma vez a elevação dos termômetros, enfraquecendo o frio intenso que acomete o Estado. Mas a aproximação do fim de semana promete uma virada no tempo.

As mínimas devem sair do negativo, segundo a Climatempo, com variação entre 2°C e 14°C. Enquanto isso, as máximas oscilam de 12°C a 23°C, o que proporciona uma tarde de condições mais agradáveis.

Há ainda a possibilidade de formação de geada isolada, principalmente nas áreas de maior altitude da Serra e do Planalto.

Em contrapartida, o aquecimento será mais perceptível nas regiões Oeste, Missões, Fronteira Oeste e Campanha.

Leia Mais RS registra temperatura negativa nesta quarta-feira; veja onde

Divisor de águas

O tempo começa a mudar na sexta-feira (10). Pode-se esperar um aumento da nebulosidade e até a ocorrências de chuvas fracas e moderadas. De acordo com a Defesa Civil, os acumulados podem alcançar os 30 mm.

Em um primeiro momento, a instabilidade atinge as regiões Oeste, Campanha e Fronteira Oeste. Posteriormente, ela avança para as outras áreas do território gaúcho.

Não se descarta chuvas mais fortes acompanhadas de descargas elétricas, sobretudo na Metade Norte.

Enquanto isso, o frio seguirá perdendo força. As temperaturas mínimas devem variar entre 7°C e 15°C, enquanto as máximas ficam entre 10°C e 26°C.

Instabilidades retornam para o RS no final da semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Para sábado (11), tudo indica que a instabilidade seguirá como tendência. A previsão aponta para pancadas de chuva irregulares e nebulosidade em diversas regiões. Na Metade Norte, o fenômeno deve ser visto com mais intensidade.

Veja a previsão para sua região nesta quinta (9)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima de 20ºC

Serra

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu segue com muita nebulosidade. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 23ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Bagé, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 18ºC

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 19ºC

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 20ºC

Centro

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 21ºC

Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 7ºC e 20ºC

Noroeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 22ºC