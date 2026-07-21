Até quando chove no RS? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

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Na quarta-feira (22), a frente fria se afasta em direção a SC. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após temporais atingirem o Rio Grande do Sul e causarem danos em mais de 40 municípios, a chuva deve dar trégua ao Estado a partir de quinta-feira (23). A previsão de melhora, no entanto, não quer dizer que a estabilidade venha pra ficar. E até lá, a instabilidade pode se intensificar no RS.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste início de semana, dois alertas para o território gaúcho. Além de um laranja referente à tempestade, há um vermelho que indica grande perigo para acumulado de chuva, válido para esta terça (21).

Conforme a Climatempo, a frente fria avança para outros Estados, mas ainda mantém bastante umidade sobre o RS, especialmente na metade norte. As regiões Noroeste, Norte e Serra, além de áreas da Região Metropolitana, devem ter temporais isolados. Por outro lado, a tendência é de redução da nebulosidade no Sul e na Campanha.

Na quarta-feira (22), a frente fria se afasta em direção a Santa Catarina, o que permite uma redução da instabilidade no Estado. Contudo, ainda haverá condições para pancadas de chuva em diversas regiões gaúchas.

Tempo estável?

O tempo estável deve chegar ao RS na quinta-feira. “Após o afastamento da frente fria, o avanço de uma área de alta pressão, associada à massa de ar polar que veio na retaguarda da frente fria, favorece o retorno da condição de tempo estável”, aponta a Climatempo.

Porém, em áreas do litoral norte gaúcho, podem ocorrer pancadas ao longo do dia devido à presença de umidade na atmosfera local.

Para Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a instabilidade se afastará do Estado a partir de quarta, com chuvas mais fracas, trazendo uma ligeira queda nas temperaturas.

— Na quinta há um predomínio de sol com poucas nuvens, além de um vento soprando um pouco de sul e sudeste, o que se mantém na sexta-feira (24) — explica Lopes.

A tendência, entretanto, é de que a chuva possa voltar nos próximos dias. De acordo com Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, a quinta será de tempo seco, enquanto na sexta ainda haverá um leve instabilidade na região Norte. Porém, ele adverte:

— O abafamento deve voltar no final de semana, principalmente na segunda-feira (27). Isso puxará novamente a instabilidade de terça para quarta-feira.

Por outro lado, o meteorologista Gustavo Rasera, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPMet), destaca que apesar da melhora de quinta, ainda não há previsão para um dia completamente sem chuva no RS:

— Na quinta, haverá chuva concentrada na porção leste (litoral norte, serra e região metropolitana), que deve cair de forma ocasional e sem acumulados maiores que 10 mm — pontua.

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Rasera indica que, na sexta, a área alongada de baixa pressão continental deve interagir com uma frente fria sobre o oceano, provocando novas áreas de instabilidade sobre o Estado, atingindo as regiões Norte e Noroeste. Os maiores acumulados esperados para o dia serão por volta de 20 mm.

Sobre as previsões para o fim de semana, Rasera aponta que os modelos acabam oscilando entre eles e entre suas próprias atualizações.

— Podemos dizer que, até o momento, a tendência é de termos chuva acima da média esperada para a semana — finaliza.