Ambiente

Espécie invasora
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R$ 100 por cabeça: Assembleia de SC aprova recompensa para matar javalis 

Projeto, que segue para sanção, prevê remuneração apenas para caçadores autorizados conforme normas ambientais

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