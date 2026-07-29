Após dias de temporais e até tornado, quinta-feira terá sol no RS; veja até quando vai a trégua

Após dias marcados por chuva acima da média, temporais com estragos em quase uma centena de municípios e um tornado registrado na terça-feira (28), os gaúchos ganham um respiro no tempo nesta quinta (30). A frente fria começa a se afastar do Estado e dá lugar a uma massa de ar seco.
O dia começa com temperaturas baixas na maioria das cidades. O sol retorna entre muitas nuvens, mas a chuva não está totalmente descartada — especialmente na Serra e na Metade Norte.
Leia nesta reportagem:
Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (30)
Norte e Noroeste
O sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há chance de chuva ao longo do dia.
- Passo Fundo: mínima de 12ºC e máxima de 23ºC
- Santa Rosa: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC
Região Metropolitana, Vales, Centro, Litoral, Sul, Campanha e Fronteira Oeste
Sol entre nuvens ao longo do dia.
- Porto Alegre: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC
- Lajeado: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC
- Santa Maria: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC
- Capão da Canoa: mínima de 13ºC e máxima de 16ºC
- Pelotas: mínima de 13ºC e máxima de 18ºC
- Bagé: mínima de 12ºC e máxima de 18ºC
- Uruguaiana: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC
Serra
A quinta-feira será de muitas nuvens e céu encoberto em diversos momentos.
- Caxias do Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC
Sexta terá calor e risco de temporais
O sol predomina na maior parte da sexta-feira (31) e as temperaturas sobem rápido, com máximas entre 27ºC e 29ºC nas Missões, no Oeste, nos Vales e na Região Metropolitana.
No entanto, o calorão aumenta a chance de chuva. Entre o fim da tarde e a noite, o risco de temporais aumenta, começando pelas regiões Oeste e Sul.
Olho no fim de semana
No sábado (1), a nova frente fria avança com força pelo Rio Grande do Sul. A previsão é de novos temporais e chuva intensa, atingindo principalmente as regiões da Campanha, Centro, Sul e Oeste (com atenção redobrada para cidades como Uruguaiana, Alegrete e São Borja).
Ao longo do dia e à noite, a instabilidade se espalha para os Vales, Serra e Região Metropolitana.
* Produção: Juliano Lannes