Após dias de temporais e até tornado, quinta-feira terá sol no RS; veja até quando vai a trégua

Sol volta a aparecer entre nuvens, trazendo alívio após sequência de tempestades. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após dias marcados por chuva acima da média, temporais com estragos em quase uma centena de municípios e um tornado registrado na terça-feira (28), os gaúchos ganham um respiro no tempo nesta quinta (30). A frente fria começa a se afastar do Estado e dá lugar a uma massa de ar seco.

O dia começa com temperaturas baixas na maioria das cidades. O sol retorna entre muitas nuvens, mas a chuva não está totalmente descartada — especialmente na Serra e na Metade Norte.

Leia nesta reportagem:

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Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (30)

Norte e Noroeste

O sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há chance de chuva ao longo do dia.

Passo Fundo: mínima de 12ºC e máxima de 23ºC

mínima de 12ºC e máxima de 23ºC Santa Rosa: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

Região Metropolitana, Vales, Centro, Litoral, Sul, Campanha e Fronteira Oeste

Sol entre nuvens ao longo do dia.

Porto Alegre: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC

mínima de 14ºC e máxima de 20ºC Lajeado: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC

mínima de 15ºC e máxima de 22ºC Santa Maria: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

mínima de 14ºC e máxima de 22ºC Capão da Canoa: mínima de 13ºC e máxima de 16ºC

mínima de 13ºC e máxima de 16ºC Pelotas: mínima de 13ºC e máxima de 18ºC

mínima de 13ºC e máxima de 18ºC Bagé: mínima de 12ºC e máxima de 18ºC

mínima de 12ºC e máxima de 18ºC Uruguaiana: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC

Serra

A quinta-feira será de muitas nuvens e céu encoberto em diversos momentos.

Caxias do Sul: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC

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Sexta terá calor e risco de temporais

O sol predomina na maior parte da sexta-feira (31) e as temperaturas sobem rápido, com máximas entre 27ºC e 29ºC nas Missões, no Oeste, nos Vales e na Região Metropolitana.

No entanto, o calorão aumenta a chance de chuva. Entre o fim da tarde e a noite, o risco de temporais aumenta, começando pelas regiões Oeste e Sul.

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Olho no fim de semana

No sábado (1), a nova frente fria avança com força pelo Rio Grande do Sul. A previsão é de novos temporais e chuva intensa, atingindo principalmente as regiões da Campanha, Centro, Sul e Oeste (com atenção redobrada para cidades como Uruguaiana, Alegrete e São Borja).

Ao longo do dia e à noite, a instabilidade se espalha para os Vales, Serra e Região Metropolitana.