Antes do temporal, Porto Alegre registra maior temperatura para o mês de julho desde 1910

Porto Alegre registrou calor atípico nesta sexta-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mesmo em meio ao inverno, o Rio Grande do Sul teve um dia típico de verão nesta sexta-feira (17). Porto Alegre registrou 33,8ºC, a maior temperatura para um mês de julho desde 1910 — início da série histórica contabilizada pela Climatempo. O recorde anterior era 32,9ºC, registrada em 1941 e 1987 (confira o histórico).

O calor atípico, que antecipa a sequência de tempestades severas, foi registrado em todo o Estado. Conforme a Climatempo, Três Forquilhas, no Litoral Norte, registrou 37,8ºC, a maior temperatura do Estado.

A segunda cidade mais quente foi Rolante, no Vale do Paranhana, com 36,8ºC. Na terceira colocação está Maquiné, também no Litoral Norte, com 36,2ºC (confira a lista completa).

O que causa o calorão?

A explicação para esse aquecimento é o chamado Jato de Baixos Níveis. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, trata-se de uma "esteira de ventos que transporta ar quente e úmido" vindo diretamente da região norte do Brasil para o território gaúcho.

Esse fluxo de ar tropical atua como uma engrenagem que, além de elevar as temperaturas, alimenta as nuvens carregadas.

— Justamente esse sistema vai alimentar as instabilidades e intensificar a condição de tempo severo no Rio Grande do Sul — explica Verardo.

Briga térmica

Este cenário de muito calor cria o que os meteorologistas chamam de "briga térmica" ou "queda de braço" entre o ar quente e úmido que domina o centro-norte do Estado e o ar frio que tenta avançar pelo Sul.

É esse ambiente de alta energia que favorece a formação de supercélulas, com risco elevado para a ocorrência de tornados e microexplosões até a madrugada de domingo (19).

Leia Mais RS tem risco de tornados no sábado; veja área onde fenômeno pode acontecer

O que vem depois do calor?

A trégua no calorão será marcada por mais chuva. À medida que a frente fria finalmente consegue avançar sobre o ar quente, a temperatura cai e a precipitação aumenta drasticamente.

A partir de domingo (19), a preocupação deixa de ser o calor e os ventos isolados para se tornar o volume de chuva, que pode ultrapassar os 300 milímetros em diversas regiões na próxima semana.

Maiores temperaturas no RS nesta sexta-feira

Três Forquilhas (Litoral Norte): 37,8ºC

(Litoral Norte): 37,8ºC Rolante (Vale do Paranhana): 36,8ºC

(Vale do Paranhana): 36,8ºC Maquiné (Litoral Norte): 36,2ºC

(Litoral Norte): 36,2ºC Nova Hartz (Vale do Sinos): 35,5ºC

(Vale do Sinos): 35,5ºC Três Coroas (Vale do Paranhana) : 35,2ºC

(Vale do Paranhana) : 35,2ºC Igrejinha (Vale do Paranhana): 35,1ºC

(Vale do Paranhana): 35,1ºC São Leopoldo (Vale do Sinos): 35ºC

(Vale do Sinos): 35ºC Gravataí (Região Metropolitana): 35ºC

(Região Metropolitana): 35ºC Nova Santa Rita (Região Metropolitana): 34,5ºC

(Região Metropolitana): 34,5ºC Sapucaia do Sul (Região Metropolitana): 34,3ºC

*Fonte: Climatempo

Maiores temperaturas de Porto Alegre em julho

17 de julho de 2026: 33,8ºC

30 de julho de 1941: 32,9ºC

25 de julho de 1987: 32,9ºC

30 de julho de 2005: 32,2ºC

12 de julho de 2006: 32ºC

31 de julho de 2005: 31,6ºC

20 de julho de 1930: 31,6ºC