Antes do temporal, Porto Alegre registra maior temperatura para o mês de julho desde 1910

Mesmo em meio ao inverno, o Rio Grande do Sul teve um dia típico de verão nesta sexta-feira (17). Porto Alegre registrou 33,8ºC, a maior temperatura para um mês de julho desde 1910 — início da série histórica contabilizada pela Climatempo. O recorde anterior era 32,9ºC, registrada em 1941 e 1987 (confira o histórico).
O calor atípico, que antecipa a sequência de tempestades severas, foi registrado em todo o Estado. Conforme a Climatempo, Três Forquilhas, no Litoral Norte, registrou 37,8ºC, a maior temperatura do Estado.
A segunda cidade mais quente foi Rolante, no Vale do Paranhana, com 36,8ºC. Na terceira colocação está Maquiné, também no Litoral Norte, com 36,2ºC (confira a lista completa).
O que causa o calorão?
A explicação para esse aquecimento é o chamado Jato de Baixos Níveis. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, trata-se de uma "esteira de ventos que transporta ar quente e úmido" vindo diretamente da região norte do Brasil para o território gaúcho.
Esse fluxo de ar tropical atua como uma engrenagem que, além de elevar as temperaturas, alimenta as nuvens carregadas.
— Justamente esse sistema vai alimentar as instabilidades e intensificar a condição de tempo severo no Rio Grande do Sul — explica Verardo.
Briga térmica
Este cenário de muito calor cria o que os meteorologistas chamam de "briga térmica" ou "queda de braço" entre o ar quente e úmido que domina o centro-norte do Estado e o ar frio que tenta avançar pelo Sul.
É esse ambiente de alta energia que favorece a formação de supercélulas, com risco elevado para a ocorrência de tornados e microexplosões até a madrugada de domingo (19).
O que vem depois do calor?
A trégua no calorão será marcada por mais chuva. À medida que a frente fria finalmente consegue avançar sobre o ar quente, a temperatura cai e a precipitação aumenta drasticamente.
A partir de domingo (19), a preocupação deixa de ser o calor e os ventos isolados para se tornar o volume de chuva, que pode ultrapassar os 300 milímetros em diversas regiões na próxima semana.
Maiores temperaturas no RS nesta sexta-feira
- Três Forquilhas (Litoral Norte): 37,8ºC
- Rolante (Vale do Paranhana): 36,8ºC
- Maquiné (Litoral Norte): 36,2ºC
- Nova Hartz (Vale do Sinos): 35,5ºC
- Três Coroas (Vale do Paranhana) : 35,2ºC
- Igrejinha (Vale do Paranhana): 35,1ºC
- São Leopoldo (Vale do Sinos): 35ºC
- Gravataí (Região Metropolitana): 35ºC
- Nova Santa Rita (Região Metropolitana): 34,5ºC
- Sapucaia do Sul (Região Metropolitana): 34,3ºC
*Fonte: Climatempo
Maiores temperaturas de Porto Alegre em julho
- 17 de julho de 2026: 33,8ºC
- 30 de julho de 1941: 32,9ºC
- 25 de julho de 1987: 32,9ºC
- 30 de julho de 2005: 32,2ºC
- 12 de julho de 2006: 32ºC
- 31 de julho de 2005: 31,6ºC
- 20 de julho de 1930: 31,6ºC
*Fonte: Climatempo