Ambiente

Em pleno inverno ❄️☀️
Notícia

Antes do temporal, Porto Alegre registra maior temperatura para o mês de julho desde 1910

A cidade mais quente do RS nesta sexta-feira foi Três Forquilhas, no Litoral Norte, com 37,8ºC

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Júlia Ozorio

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