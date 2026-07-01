Alertas, mínimas à noite e chance de chuva congelada: como será o tempo no RS nesta quinta-feira

Dia permanecerá úmido e com temperaturas baixas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue em estado de atenção nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas climáticos para o Estado, incluindo um aviso de grande perigo para chuva acumulada no Extremo Norte válido até as 10h.

As precipitações ainda atingem as regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Vales, Litoral e a região metropolitana de Porto Alegre. Os volumes previstos variam de 10 a 40 milímetros, podendo chegar a 60 mm em áreas próximas à divisa com Santa Catarina.

Rajadas de vento entre 40 e 60 km/h elevam o risco de queda de galhos e de interrupção no fornecimento de energia elétrica. No Litoral, o mar permanece agitado, e os ventos costeiros seguem fortes.

No Centro, Sul, Fronteira Oeste e Campanha, a chuva perde força com o avanço de uma massa de ar frio. Por conta disso, as temperaturas caem continuamente ao longo do dia.

Portanto, as mínimas ocorrerão à noite, e não ao amanhecer, fenômeno conhecido na meteorologia como mínima invertida.

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De acordo com a Defesa Civil, as máximas oscilam entre 6ºC e 13ºC, e as mínimas variam de -1ºC a 10ºC à noite.

Nas áreas de maior altitude da Serra, a combinação do ar frio com a umidade remanescente pode provocar precipitação invernal, como chuva congelada, também à noite ou na madrugada de sexta (3).

Saiba mais

Veja a previsão para sua região nesta quinta (2)

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar, e o céu ainda fica nublado. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 14ºC

Serra

Nublado com chuva forte de dia e chuva mais fraca à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 16ºC

Campanha

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite ela enfraquece. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC

Fronteira Oeste

Sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 12ºC

Sul

Chuvoso somente à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 14ºC

Litoral Norte

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 15ºC

Centro

Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC

Norte

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a intensidade diminui. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 17ºC

Noroeste

Nublado com temporal de manhã e à tarde. À noite, sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 17ºC

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Como serão os próximos dias?

Frio se intensifica no RS com chegada de massa de ar polar. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A virada climática mais intensa acontece na sexta-feira (3), com a chegada de uma massa de ar polar após a passagem da frente fria.

As temperaturas despencam em todo o Estado. O sol reaparece entre nuvens na Fronteira Oeste, na Campanha, no Sul e no Centro — mas o vento frio mantém a sensação térmica muito baixa.

Na Metade Norte, ainda pode haver nebulosidade e chuva fraca residual nas primeiras horas do dia, com melhora ao longo do período.

Na Serra, o frio se intensifica com força. Temperaturas negativas com geada são esperadas especialmente no início da manhã de sábado (4).

O fim de semana tende a ser de tempo firme e sem chuva na maior parte do RS. O frio, no entanto, persiste, com madrugadas e manhãs muito geladas, principalmente nas regiões serranas e de maior altitude.