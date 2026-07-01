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Típico do inverno 
Notícia

Alertas, mínimas à noite e chance de chuva congelada: como será o tempo no RS nesta quinta-feira

Rajadas de vento e volumes de chuva elevados aumentam o risco de transtornos, incluindo queda de galhos e falta de energia

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