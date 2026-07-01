Alertas, mínimas à noite e chance de chuva congelada: como será o tempo no RS nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul segue em estado de atenção nesta quinta-feira (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas climáticos para o Estado, incluindo um aviso de grande perigo para chuva acumulada no Extremo Norte válido até as 10h.
As precipitações ainda atingem as regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Vales, Litoral e a região metropolitana de Porto Alegre. Os volumes previstos variam de 10 a 40 milímetros, podendo chegar a 60 mm em áreas próximas à divisa com Santa Catarina.
Rajadas de vento entre 40 e 60 km/h elevam o risco de queda de galhos e de interrupção no fornecimento de energia elétrica. No Litoral, o mar permanece agitado, e os ventos costeiros seguem fortes.
No Centro, Sul, Fronteira Oeste e Campanha, a chuva perde força com o avanço de uma massa de ar frio. Por conta disso, as temperaturas caem continuamente ao longo do dia.
Portanto, as mínimas ocorrerão à noite, e não ao amanhecer, fenômeno conhecido na meteorologia como mínima invertida.
De acordo com a Defesa Civil, as máximas oscilam entre 6ºC e 13ºC, e as mínimas variam de -1ºC a 10ºC à noite.
Nas áreas de maior altitude da Serra, a combinação do ar frio com a umidade remanescente pode provocar precipitação invernal, como chuva congelada, também à noite ou na madrugada de sexta (3).
Saiba mais
Veja a previsão para sua região nesta quinta (2)
- Região Metropolitana
Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar, e o céu ainda fica nublado. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 14ºC
- Serra
Nublado com chuva forte de dia e chuva mais fraca à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 16ºC
- Campanha
Nublado com chuva forte durante o dia. À noite ela enfraquece. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC
- Fronteira Oeste
Sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 12ºC
- Sul
Chuvoso somente à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 14ºC
- Litoral Norte
Chuvoso durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 15ºC
- Centro
Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC
- Norte
Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a intensidade diminui. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 17ºC
- Noroeste
Nublado com temporal de manhã e à tarde. À noite, sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 17ºC
Como serão os próximos dias?
A virada climática mais intensa acontece na sexta-feira (3), com a chegada de uma massa de ar polar após a passagem da frente fria.
As temperaturas despencam em todo o Estado. O sol reaparece entre nuvens na Fronteira Oeste, na Campanha, no Sul e no Centro — mas o vento frio mantém a sensação térmica muito baixa.
Na Metade Norte, ainda pode haver nebulosidade e chuva fraca residual nas primeiras horas do dia, com melhora ao longo do período.
Na Serra, o frio se intensifica com força. Temperaturas negativas com geada são esperadas especialmente no início da manhã de sábado (4).
O fim de semana tende a ser de tempo firme e sem chuva na maior parte do RS. O frio, no entanto, persiste, com madrugadas e manhãs muito geladas, principalmente nas regiões serranas e de maior altitude.
* Produção: Juliano Lannes