Afinal, qual a influência do El Niño sobre os temporais previstos para o RS? Veja perguntas e respostas

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A chuva intensa e frequente prevista para cair no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (17) já ocorre em um ambiente influenciado pelo El Niño, confirmam os principais órgãos de meteorologia. Porém, as causas e efeitos dos temporais que deixam os gaúchos em alerta para o fim de semana e também para o começo da próxima são provocados por uma série de fatores.

Conforme a Climatempo, são esperados volumes totais de chuva de 200 a 400 milímetros no Estado até o dia 26. A média histórica para todo o mês de julho varia de 80 a 180mm.

Ainda, há três alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos entre a meia-noite desta sexta e as 23h59min de domingo (19).

Todos estes pontos de atenção, no entanto, não significam que o El Niño seja o único responsável pelas instabilidades – e muito menos que uma enchente esteja automaticamente confirmada.

O fenômeno atua como um pano de fundo: altera a circulação da atmosfera e favorece o transporte de mais umidade para o sul do Brasil. A chuva propriamente dita depende da atuação de sistemas meteorológicos de curto prazo, como frentes frias, áreas de baixa pressão e bloqueios atmosféricos.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o que já é possível afirmar e o que ainda depende do comportamento da chuva nos próximos dias:

A chuva de sexta-feira já tem influência do El Niño?

Temporais avançam do Sul e da Fronteira Oeste em direção ao resto do Estado. Renan Mattos / Agencia RBS

Sim. O El Niño já começou a influenciar a circulação atmosférica sobre a América do Sul. Isso não quer dizer, porém, que a chuva seja provocada exclusivamente pelo fenômeno.

O episódio previsto para os próximos dias resulta da combinação de diferentes sistemas meteorológicos. Segundo o Inmet, durante episódios de El Niño, ocorre o fortalecimento dos Jatos de Baixos Níveis, que são correntes de vento que transportam umidade da região tropical para a região sul do Brasil.

Ao mesmo tempo, a atuação de centros de baixa pressão intensificará o fluxo de umidade, favorecendo a formação de nuvens e ocorrência de chuvas.

Além disso, um sistema de alta pressão com centro no Oceano Atlântico e atuação sobre as regiões centro-oeste e sudeste do Brasil estabelece um bloqueio atmosférico que dificulta o avanço dos sistemas para outras regiões do país.

Como consequência, a umidade permanece concentrada sobre o Sul, aumentando a persistência e os volumes de chuva.

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Como os meteorologistas sabem que o El Niño já está atuando?

O El Niño começa com o aquecimento acima do normal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Para que o fenômeno influencie efetivamente o clima, porém, esse aquecimento precisa produzir mudanças também na atmosfera.

É o chamado acoplamento entre oceano e atmosfera. Quando ele ocorre, mudam os ventos e a circulação atmosférica em uma extensa região do planeta.

O Inmet considera que já existem sinais suficientes dessa influência atmosférica. A atualização mais recente da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), divulgada em 9 de julho, aumentou para 81% a probabilidade de um El Niño "muito forte até o fim de 2026".

Como o aquecimento do Oceano Pacífico pode aumentar a chuva no Rio Grande do Sul?

O aquecimento do Pacífico modifica a circulação da atmosfera em larga escala. No sul do Brasil, uma das consequências pode ser o fortalecimento do fluxo de ar quente e úmido que vem da região amazônica, o chamado Jato de Baixos Níveis.

Esse corredor de ventos transporta umidade para o Sul. Quando o ar quente e úmido encontra uma frente fria, uma área de baixa pressão ou ar mais frio nas camadas superiores da atmosfera, há mais condições para a formação de nuvens carregadas e chuva intensa.

Isso quer dizer que o El Niño não cria sozinho o sistema que provoca a chuva. Ele pode fornecer mais umidade e favorecer uma configuração atmosférica que torna os sistemas meteorológicos mais persistentes ou intensos.

A chuva não aconteceria sem o El Niño?

Sim, poderia acontecer. Frentes frias, áreas de baixa pressão, temporais e episódios de chuva volumosa também ocorrem em períodos neutros ou durante o La Niña.

A diferença é que o El Niño aumenta a probabilidade de um padrão mais chuvoso no Sul. Ele pode reforçar as condições para que as frentes avancem mais lentamente, retornem com maior frequência ou encontrem maior disponibilidade de umidade.

Por isso, não é possível afirmar que, sem o El Niño, não choveria.

Se já há influência do El Niño, devo me preocupar com uma enchente agora?

Não necessariamente. A presença do El Niño aumenta o risco de períodos mais chuvosos no Sul, mas não permite prever sozinha se haverá inundação em uma cidade ou região específica.

Para que ocorra uma cheia, é preciso considerar fatores como:

Volume total de chuva

Duração e distribuição da precipitação

Local onde os maiores acumulados ocorrerão

Nível atual dos rios

Quantidade de chuva já registrada na bacia

Umidade e capacidade de absorção do solo

Velocidade com que a água chega aos cursos d'água

Uma chuva muito intensa em poucas horas pode causar alagamentos e enxurradas mesmo sem provocar uma grande cheia de rio. Já uma sequência de vários dias de chuva distribuída pelas cabeceiras de uma bacia pode fazer os rios subirem gradualmente.

Por isso, a possibilidade de enchente precisa ser acompanhada pelas previsões meteorológicas de curto prazo e pelos alertas hidrológicos.

O El Niño ajuda a identificar uma tendência de maior risco ao longo dos meses, mas não determina sozinho onde e quando um rio irá transbordar.

A previsão de muita chuva significa que todo o Estado será atingido da mesma maneira?

Não. Os volumes podem variar bastante entre municípios e regiões. A posição da frente fria, o deslocamento da área de baixa pressão e a direção do transporte de umidade determinam onde a chuva ficará mais concentrada.

Pequenas mudanças na trajetória ou na velocidade desses sistemas podem alterar significativamente os acumulados previstos para cada local.

Por que se fala em frente "semiestacionária"?

Uma frente fria normalmente avança provocando chuva e depois dá lugar a uma massa de ar mais frio e seco. Quando ela encontra dificuldade para se deslocar, pode permanecer durante mais tempo sobre uma mesma região ou oscilar entre áreas próximas.

Nesse caso, é chamada de frente estacionária ou semiestacionária. A permanência do sistema permite que a umidade continue convergindo para a mesma área, aumentando a duração da chuva e os acumulados.

O bloqueio atmosférico no centro do país pode contribuir para essa situação. Ele funciona como uma barreira que dificulta o avanço dos sistemas para o Norte, mantendo as instabilidades concentradas sobre o Sul.

Um El Niño forte provoca necessariamente uma enchente como a de 2024?

Não. Não existe uma relação automática entre a intensidade do El Niño e o tamanho dos impactos em determinada região.

Um fenômeno forte aumenta a probabilidade de algumas características associadas a ele, como chuva acima da média no Sul.

Mas os efeitos concretos dependem da interação com outros sistemas atmosféricos, que podem ampliar ou reduzir essa influência.

Também não é possível tomar 2024 como um roteiro que necessariamente se repetirá. Naquele episódio, além do El Niño, houve uma configuração atmosférica que manteve as instabilidades sobre o Estado por um período prolongado.

O risco aumenta nos próximos meses?

A tendência é de que a influência do El Niño se torne mais evidente à medida que o fenômeno se fortaleça, especialmente durante a primavera. Isso não significa que choverá continuamente, mas que a probabilidade de períodos muito úmidos e acumulados elevados tende a aumentar.

A NOAA projeta o fortalecimento do fenômeno até o final de 2026 e calcula uma probabilidade elevada de que ele atinja a categoria "muito forte" no trimestre entre outubro e dezembro.

Mesmo assim, a própria agência ressalta que um El Niño mais intenso apenas aumenta probabilidades: ele não garante que os efeitos típicos ocorrerão da mesma forma em todas as regiões.

O que a população deve acompanhar?

Para saber se há risco concreto de alagamentos, enxurradas ou cheias, o mais importante é acompanhar:

Alertas meteorológicos para cada região

Atualização dos acumulados previstos

Avisos da Defesa Civil

Níveis dos rios e os alertas hidrológicos

Previsão para as cabeceiras das bacias, e não apenas para a própria cidade

A confirmação do El Niño indica a possibilidade de um segundo semestre mais chuvoso e exige atenção redobrada.