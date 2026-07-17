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Afinal, qual a influência do El Niño sobre os temporais previstos para o RS? Veja perguntas e respostas

Volumes de chuva de 200 a 400 milímetros são esperados nos próximos dias

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Isabella Sander

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