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A trégua não durou muito: chuva retorna ao RS nesta sexta-feira com alerta para temporais

São esperadas pancadas fracas e moderadas, porém não se descarta a possibilidade de tempestades nas áreas entre o Norte e o Nordeste

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Zero Hora

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