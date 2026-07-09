Ler resumo

Metade Norte vai concentrar a maior parte da chuva. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Não durou muito, e o guarda-chuva volta para a rotina dos gaúchos. A sexta-feira (10) traz consigo não só o fim da semana, mas instabilidade para o Rio Grande do Sul. A previsão aponta para precipitação fraca a moderada, sobretudo na Metade Norte. Não se descarta a possibilidade de tempestades.

As temperaturas se mantêm em uma faixa semelhante a a quinta-feira (9), mas com menor variação ao longo do dia. As mínimas devem oscilar entre 7°C e 14°C, enquanto as máximas vão de 12°C a 24°C.

Espera-se pancadas de chuva fracas e moderadas no Noroeste, Norte, Missões, Vales e Nordeste. Na Metade Sul, incluindo Campanha, Sul, Costa Doce e parte da Região Metropolitana, o tempo segue com maior estabilidade.

Existe risco de temporais isolados – acompanhados de raios, rajadas de vento e queda de granizo – nas áreas entre o Norte e o Nordeste gaúcho. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial – o mais baixo dos níveis – entre 12h e meia-noite (veja na imagem abaixo).

Alerta amarelo vai do Nordeste ao noroeste do Estado. Reprodução / Inmet

A cidade de Porto Alegre apresenta sol entre muitas nuvens. Contudo, o céu fica carregado na medida em que a tarde avança e abre margem para possíveis chuvas fracas e isoladas.

O que esperar para o fim de semana?

Tudo indica que a instabilidade seguirá como tendência no fim de semana. A chuva ganha força entre a madrugada e a manhã de sábado (11), concentrando-se no Noroeste, Norte, Centro, Vales e Nordeste, onde os acumulados podem chegar a 70mm.

No domingo (12), o tempo deve apresentar uma melhora gradual em boa parte do RS. Contudo, a Metade Norte ainda pode apresentar pancadas, especialmente nas primeiras horas do dia.

Temperaturas devem se manter amenas. Jean Pimentel / Agencia RBS

As temperaturas permanecem amenas, com sensação de frio no amanhecer e elevação discreta durante a tarde.

Veja a previsão para sua região nesta sexta (10)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã e à noite. À tarde, o sol aparece, mas ocorrem também pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima de 17ºC

Serra

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 19ºC

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 17ºC

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 14ºC a 21ºC

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 16ºC

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 17ºC

Centro

De manhã, sol com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 19ºC

Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 20ºC

Noroeste

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 20ºC