Ambiente

Há 20 dias
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Zoológico de Sapucaia do Sul segue fechado: mortes de animais sobem para 36

Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul aguarda resultado de exames para identificar causa da mortandade das aves

Bruna Oliveira

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