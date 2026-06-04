Zoológico de Sapucaia do Sul segue fechado: mortes de animais sobem para 36

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, segue fechado e já contabiliza 36 mortes de animais desde que foram registrados os primeiros casos de mortandade no parque, em maio.
Entre as aves mortas, estão 35 cisnes e um pato do mato. A última delas foi registrada no dia 29 de maio.
Há 20 dias o local está fechado para visitações, desde que foram identificadas as primeiras mortes, no dia 15 de maio. Não há previsão de retomada.
A secretaria do Meio Ambiente do Estado ainda aguarda o resultado de exames para identificar o que ocasionou a morte das aves. A possibilidade de gripe aviária foi descartada nos primeiros testes.