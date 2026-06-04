Zoológico de Sapucaia do Sul segue fechado: mortes de animais sobem para 36

Apuração inclui a análise de amostras das aves e da água dos lagos do local. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, segue fechado e já contabiliza 36 mortes de animais desde que foram registrados os primeiros casos de mortandade no parque, em maio.

Entre as aves mortas, estão 35 cisnes e um pato do mato. A última delas foi registrada no dia 29 de maio.

Há 20 dias o local está fechado para visitações, desde que foram identificadas as primeiras mortes, no dia 15 de maio. Não há previsão de retomada.

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