Virada no tempo: semana terá volta da chuva e formação de ciclone extratropical sobre o oceano

Chuva deve marcar a semana no RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após um feriadão de dias firmes e temperatura agradável, o Rio Grande do Sul terá uma semana marcada pela virada no tempo.

A previsão é de chuva e muita nebulosidade devido à atuação de um centro de baixa pressão perto da fronteira com a Argentina e o Uruguai. O sistema favorecerá a formação de um ciclone extratropical em alto-mar.

Como será a virada no tempo

A mudança no tempo começa ainda neste domingo (7), avançando pela madrugada de segunda-feira (8). A atuação da área de baixa pressão trará chuva, inicialmente, na fronteira com a Argentina e o Uruguai.

Ao longo da madrugada, a instabilidade avança rapidamente e alcança todas as regiões, fazendo com que a segunda-feira já amanheça com chuva generalizada.

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Os maiores volumes são esperados entre a Fronteira Oeste e a Região Central, onde podem atingir entre 40 e 50 milímetros. Nas demais regiões, a previsão indica acumulados próximos dos 20 milímetros.

Na Região Metropolitana, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 milímetros.

Em função dessa chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial em praticamente todo o Estado. Apenas parte do Norte está fora da área de alerta, que tem validade ao longo da segunda-feira.

Ciclone extratropical não trará problemas

— A área de baixa pressão, que traz essa, chuva também vai dar origem a um ciclone extratropical que não vai nos impactar em nada. É um sistema muito fraco, que vai se formar no oceano e já rapidamente vai para o alto-mar. Não vamos sentir o impacto — explica o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Murilo Lopes.

Apesar da fraca interferência do ciclone extratropical sobre o Estado, há chance de temporais isolados e até queda localizada de granizo.

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Como ficam as temperaturas

Segundo a Climatempo, a semana terá menor amplitude térmica devido à maior cobertura de nuvens e à chuva persistente. As mínimas ficarão entre 9°C e 17°C e máximas entre 12°C e 24°C.

Amplitude térmica: diferença entre a temperatura mínima e a máxima no mesmo dia

Na terça-feira (9), a chuva segue sobre o Rio Grande do Sul em função da continuidade da circulação associada à área de baixa pressão e aos sistemas frontais que se organizam sobre o Sul do continente. O tempo seguirá com muitas nuvens e condições favoráveis para chuva em diversos momentos do dia.

Trégua no meio da semana

Depois da instabilidade que marca o início da semana, a quarta-feira (10) deve ser de tempo estável. A previsão indica ausência de chuva na maior parte das regiões, embora o céu siga com bastante nebulosidade em diversos pontos do Estado.

Também há possibilidade de formação de nevoeiro durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, especialmente em áreas da Serra, da Região dos Vales e da Campanha.

— Vai ser um resto de semana bem úmido. Um pouco por causa da chuva, mas também por causa dessa presença de nuvens, que não vai deixar o tempo se firmar com sol a todo momento, já que vai ter bastante nebulosidade — complementa o meteorologista.

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Na quinta-feira (11), a instabilidade volta a ganhar força. As primeiras áreas com previsão de chuva são as da Metade Norte, onde o aumento da nebulosidade e o retorno da umidade favorecem pancadas ao longo do dia.

O restante das regiões ainda pode ter intervalos sem precipitação, mas o tempo já volta a apresentar sinais de mudança.