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Vai nevar no RS nesta semana? Como será a primeira onda de frio do inverno

Por mais que as temperaturas não fiquem tão abaixo de 0ºC como em outros dias deste ano, alcance da massa de ar polar será maior

Anderson Aires

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