Vai nevar no RS nesta semana? Como será a primeira onda de frio do inverno

Até sexta-feira (26), o conselho é usar tudo que estiver à disposição no guarda-roupa para amenizar o frio. Renan Mattos / Agencia RBS

Com termômetros rondando 0ºC e ventania capaz de reduzir ainda mais a sensação térmica, os gaúchos enfrentam a primeira onda de frio deste inverno.

A friaca ganha força a partir desta terça-feira (23) diante da combinação de temperatura baixa e rajadas de vento, segundo meteorologistas.

A massa de ar polar que avança pelo Estado deve trazer dias gelados, geada e possibilidade de chuva congelada em pontos específicos — cenário considerado possível, mas com baixa probabilidade, de acordo com especialistas.

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Qual a chance de neve?

Como a instabilidade se afasta do Estado já nesta terça, a chance de neve vai embora de carona.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider, afirma que existe uma chance remota de precipitação invernal na forma de chuva congelada, principalmente entre o Centro e o Sul, diante da previsão de uma instabilidade que vem do Uruguai entre terça e quarta (24).

No entanto, como não está claro como essa umidade vai agir sobre o Estado e com qual intensidade, é difícil precisar a chance de neve, segundo Schneider.

A Climatempo também não descarta chance de neve ou chuva congelada pontual na região da Serra, entre Canela e São Francisco de Paula, na quarta.

Vento aumenta sensação de frio

Mas essa deve ser a onda de frio mais intensa do inverno em 2026? Não necessariamente, porque já houve registros de temperaturas bem abaixo do zero neste ano.

Na prática, por mais que as temperaturas negativas não sejam tão fortes, o alcance desse fenômeno chama atenção, segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo:

— Como o inverno começou no domingo, essa é a onda de frio mais forte da estação até agora. Não digo que a gente vai registrar a menor mínima do ano no Estado, mas, em abrangência, pode ter bastante município com mínimas ao redor de 0ºC, principalmente na Serra e na Campanha.

Porto Alegre deve registrar temperaturas entre 6ºC e 13ºC nesta terça, segundo a Climatempo. Já em São José dos Ausentes, na Serra, a mínima começa a flertar com números abaixo de zero, variando entre 1ºC e 8ºC.

Mesmo que os termômetros não desçam a lomba com tanta intensidade, o vento pode provocar maior sensação de frio.

— Vamos ter uma baixa sensação térmica, frio intenso, especialmente nesta terça-feira, em razão do vento. O reforço do ar polar entra durante o dia e a sensação térmica, por efeito do vento, vai ser muito baixa em todo o Estado — explica Schneider, do Inmet.

Marcelo afirma ainda que o núcleo da onda de frio — período mais crítico —, ocorre entre terça e quinta-feira (25).

Caxias do Sul, na Serra, está entre as cidades com temperaturas mais baixas desde segunda-feira (23) Neimar De Cesero / Agencia RBS

Onde o frio deve ser mais intenso

As temperaturas mínimas poderão oscilar entre -3°C e 3°C em áreas de fronteira, na Serra e no Sul.

— Vamos ter algumas áreas com temperatura negativa, principalmente na Serra, no Sudeste, no extremo Sudoeste e na fronteira com Uruguai — pontua Schneider.

Já a geada deve ocorrer de maneira fraca a moderada em boa parte do Estado. No entanto, será mais forte em direção à Serra e na divisa com Santa Catarina, conforme o meteorologista.

Quando a onda de frio deixa o pago

Apesar do frio, sol deve retornar nesta terça. Jeff Botega / Agencia RBS

Meteorologistas apontam que o frio mais intenso começa a deixar o Estado no sábado. Não significa que o calor vai voltar a dar as caras, mas sim que as temperaturas descolam do zero.

A combinação de uma área de baixa pressão com uma frente fria, que favorece a formação de nuvens e chuva, deve elevar as temperaturas a partir do fim de semana, segundo a Climatempo.