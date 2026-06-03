Vai chover no feriadão de Corpus Christi? Confira a previsão do tempo para o RS

Com previsão de céu aberto e tempo estável, o feriado de Corpus Christi será de boas condições meteorológicas em grande parte do Estado. Jeff Botega / Agencia RBS

A quinta-feira (4) será marcada por tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul e favorecer a montagem dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. A tendência de dias de sol se mantém para todo o feriadão.

Segundo a Climatempo, o amanhecer de quinta será frio em diversas regiões, especialmente na Campanha, no Sul e em áreas de maior altitude. Pela tarde, os termômetros mantêm comportamento semelhante ao registrado nos últimos dias, com o sol favorecendo a elevação das temperaturas.

No Litoral, a presença da umidade oceânica possibilita chuva fraca, mas sem volumes significativos. Nas demais áreas, o tempo firme predomina.

Conforme a Defesa Civil, as temperaturas mínimas variam entre 7ºC e 16ºC, e as máximas oscilam entre 17ºC e 26ºC.

O que esperar de sexta e sábado?

Na sexta-feira (5), o tempo segue estável no Rio Grande do Sul, com predomínio de sol e ar seco em quase todo o Estado.

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O tempo continua com condições favoráveis a atividades de lazer na rua em todo o RS no sábado (6). A presença do sol desde as primeiras horas do dia contribui para uma tarde mais aquecida. No Leste e no Litoral, pode ocorrer variação de nuvens, mas sem impacto significativo no tempo.

Confira como fica o tempo na sua região neste feriado de Corpus Christi

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 20ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Bagé, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 21ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 23ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 16ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Dia de predomínio de nuvens, com algumas aberturas de sol. Em Capão da Canoa, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 20ºC.

Noroeste

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.