Usar o ar-condicionado no modo quente faz mal à saúde? Veja riscos e cuidados 

Aparelhos que operam com sistema de recirculação podem causar sensação de sufocamento. Adriana Franciosi / Agencia RBS

A onda de frio intenso que marca o início deste inverno no Rio Grande do Sul devolve o protagonismo a um equipamento que costuma reinar absoluto no verão: o ar-condicionado. Com as baixas temperaturas, acionar o controle remoto no modo quente é tentador, mas é preciso saber utilizá-lo corretamente para afastar o frio de forma confortável e segura.

Bruno de Rosso Ribeiro, especialista em engenharia de refrigeração e climatização, explica que os aparelhos de ar-condicionado do tipo split, que são os mais comuns em residências atualmente, podem ser vendidos em dois modos: quente e frio e somente frio. Para utilizar a função quente, é importante considerar questões como a temperatura recomendada e os cuidados necessários.

Segundo o professor, quando o fluxo de ar quente sai do equipamento, como acontece com o split, que opera com sistema de recirculação (sem renovação do ar interno com a entrada de ar externo), ocorre o fenômeno da expansão, que, por sua vez, pode provocar uma sensação de sufocamento.

— No modo quente, o ar será puxado pelo retorno, passará por uma serpentina e voltará para o ambiente expandido e com uma baixa umidade relativa. Nós, seres humanos, não suportamos umidades relativas muito baixas e, por isso, haverá uma sensação de desconforto — esclarece Ribeiro.

Por esse motivo, é preciso utilizar o ar-condicionado com moderação durante o inverno. O professor salienta que não é aconselhável, por exemplo, deixar o aparelho ligado no modo quente a noite inteira ou por um período muito longo.

A recomendação para os dias mais frios é fechar as janelas e portas do cômodo, ligar o equipamento na temperatura desejada, sair do local por algum tempo e desligá-lo ao retornar. No entanto, após desligar o aparelho, é necessário manter as aberturas fechadas.

— Se a pessoa desligar o ar e deixar uma porta aberta, o calor será transferido para outros locais, por isso, deve mantê-la fechada. Mas, nesse caso, não haverá sensação de sufocamento, pois o calor irá se equilibrar com a temperatura da pessoa — afirma.

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Os equipamentos domésticos geralmente conseguem aquecer por inteiro uma residência somente em casos de locais menores, como JKs e quitinetes. Para que o aquecimento seja mais efetivo, é necessário deixar todos os cômodos abertos entre si e as janelas fechadas. Mas, mesmo assim, a percepção de calor não será igual em todos os ambientes, sendo maior no local onde o aparelho está instalado.

Além da sensação de sufocamento, o uso contínuo do ar-condicionado no modo quente pode causar alguns riscos à saúde, especialmente para aquelas pessoas que já têm algum problema respiratório. De acordo com o médico pneumologista Luiz Carlos Corrêa da Silva, o primeiro cuidado é com a temperatura, que deve ficar em torno de 23°C — tanto no inverno quanto no verão.

— A temperatura muito alta em um ambiente pode causar até mesmo hipotensão arterial e tontura — comenta.

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O especialista ressalta ainda que o equipamento costuma remover a umidade do ambiente, deixando o ar muito seco, o que pode irritar áreas como garganta e narinas. Por isso, é aconselhável evitar que o vento quente atinja diretamente as pessoas, direcionando-o para cima, além de manter a umidificação do cômodo para que a porcentagem de vapor úmido fique em torno de 50%.

— Quando nós respiramos o ar do ambiente, ele chega aos pulmões saturado de vapor de água, mas, se o ar entrar muito seco, quem vai fornecer toda essa água será a mucosa, por isso ela resseca, fica irritada. Quem já tem alergias acaba sentindo mais — alerta Corrêa da Silva.

Para auxiliar na moderação do uso, o médico indica utilizar o timer, uma função de autodesligamento de que alguns aparelhos dispõem. Também é necessário estar atento à manutenção e à limpeza do ar-condicionado, a fim de evitar a circulação de sujeiras, mofos e fungos que podem ser prejudiciais à saúde.