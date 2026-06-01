Terça-feira começa gelada, mas sol garante tarde de aquecimento no RS; veja temperaturas

Praticamente todas as regiões terão amanhecer gelado e tardes amenas até quinta-feira. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O tempo firme deve prevalecer em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (2). O dia começa com temperaturas baixas, especialmente na Campanha, no Sul, no Centro e na Serra. Entretanto, a tendência é de aquecimento ao longo do dia.

Entre o Litoral Norte, Região Metropolitana, Vales e parte do nordeste gaúcho, nuvens mais carregadas podem possibilitar pancadas de chuva. Nas demais regiões, o sol predomina.

Conforme a Defesa Civil, as temperaturas mínimas variam entre 4ºC e 15ºC, enquanto as máximas oscilam entre 13ºC e 23ºC.

Tendência para os próximos dias

A quarta (3) e a quinta-feira (4) mantêm o padrão de tempo mais estável sobre o território gaúcho, afirma a Climatempo.

Os dias começam gelados em praticamente todas as regiões, com variação de nebulosidade. O sol aparece desde as primeiras horas do dia na maior parte do Estado, contribuindo para a elevação das temperaturas durante a tarde.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (2)

Região Metropolitana

Sol com variação de nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 17ºC.

Campanha

Terça-feira de sol, com bastante nebulosidade. Em Bagé, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 17ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 11ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 17ºC.

Centro

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 16ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 10ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 21ºC.