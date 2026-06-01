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Terça-feira começa gelada, mas sol garante tarde de aquecimento no RS; veja temperaturas

Termômetros oscilam entre 4ºC e 23ºC no território gaúcho; estabilidade deve se manter ao longo da semana

Zero Hora

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