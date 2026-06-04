Sol entre nuvens e temperaturas em elevação: confira a previsão do tempo para sexta-feira

Em Porto Alegre, o predomínio será de sol entre poucas nuvens. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Para dar continuidade ao feriadão de Corpus Christi, o tempo deve continuar firme em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (5). A massa de ar seco segue predominando sobre o Estado e impede a formação de instabilidades, garantindo um dia de sol entre nuvens na maior parte das regiões.

O amanhecer ainda será marcado por temperaturas baixas em diversas localidades, especialmente na Campanha, Sul, Fronteira Oeste e áreas de maior altitude. Ao longo da tarde, os termômetros sobem gradualmente, proporcionando uma sensação mais agradável.

— Ainda não dá para chamar de calor, porque as temperaturas não vão se elevar muito. Mas, durante a tarde, podem chegar aos 24ºC na maioria das cidades gaúchas. Na Fronteira Oeste, ali em São Borja, por exemplo, pode chegar a 26ºC. As mínimas vão continuar mais baixas, perto dos 10°C, então o friozinho de outono prevalece em praticamente todo o Estado — prevê a meteorologista da Climatempo Aline Araujo.

O tempo permanece estável em todas as regiões gaúchas. Mesmo com o céu encoberto em algumas cidades, não há previsão de chuva ao longo do dia.

Em Porto Alegre, o predomínio será de sol entre poucas nuvens, sem chuva. Na Serra, o tempo firme também predomina, com amanhecer frio, principalmente nos pontos mais altos da região, e temperaturas em elevação moderada durante a tarde.

O que esperar do final de semana?

No sábado (7), o tempo começa a apresentar mudanças em parte do Rio Grande do Sul. Apesar de períodos de sol e da manutenção do tempo firme em várias regiões, o aumento da nebulosidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, sem volumes expressivos.

Já no domingo (8), as instabilidades ganham força e a chuva pode atingir mais áreas do Estado, com possibilidade de temporais isolados.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (5)

Região Metropolitana

Dia de sol com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.

Serra

Dia de sol com possibilidade de geada ao amanhecer. Em Bom Jesus, os termômetros variam entre 7ºC e 21ºC.

Campanha

Nevoeiro ao amanhecer e céu encoberto no resto do dia. Em Bagé, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 24ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 12ºC e 25ºC.

Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e céu nublado ao entardecer. Em Santa Vitória do Palmar, os termômetros ficam entre 12ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Dia de predomínio de nuvens, com algumas aberturas de sol. Em Osório, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Nevoeiro pela manhã e sol com muitas nuvens durante o dia. Em Cachoeira do Sul, mínima de 11ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Dia de sol com algumas nuvens à tarde. Em Boa Vista das Missões, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 23ºC.

Noroeste