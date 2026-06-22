Termômetros devem registrar marcas próximas ou abaixo de 0°C em várias cidades gaúchas. Renan Mattos / Agencia RBS

Quem gosta de frio pode comemorar. Quem não gosta, melhor se preparar. O ingresso de uma intensa massa de ar polar derruba as temperaturas nesta terça-feira (23) em todo o Rio Grande do Sul.

Após a passagem da frente fria que trouxe instabilidade, o tempo firme volta a predominar em todo o Estado. O amanhecer será gelado, com chance de nevoeiro e temperaturas próximas ou abaixo de 0ºC em vários municípios.

As regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Centro, Vales, Missões e Norte podem registrar ampla formação de geada.

Mesmo com o predomínio do sol durante a tarde, o frio continua predominando. As máximas ficam entre 6ºC e 14ºC.

Leia nesta reportagem:

Além do frio, alerta para ventania

Mapa do Inmet destaca a área sob alerta amarelo para ventos intensos até o fim do dia. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para ventos intensos na faixa litorânea, válido até o fim do dia.

O aviso abrange a região sudeste do Rio Grande do Sul, passa pela Região Metropolitana e se estende até Santa Catarina.

Frio persiste ao longo da semana

Quarta-feira (24): será um dos amanheceres mais gelados do ano, com mínimas entre -5°C e 7°C e geada no RS. O sol predomina, mas há chance mínima de neve ou chuva congelada nos pontos mais altos da Serra

será um dos amanheceres mais gelados do ano, com mínimas entre e no RS. O sol predomina, mas há chance mínima de neve ou chuva congelada nos pontos mais altos da Serra Quinta-feira (25): o frio rigoroso persiste, provocando outra madrugada de geada forte em quase todo o Estado e marcas negativas na Serra. À tarde, o sol aumenta a sensação térmica

Leia Mais Frio aumenta a fome? Médico explica reação do corpo no inverno

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (23)

Região Metropolitana

Dia ensolarado com nuvens e névoa pela manhã. Noite pouco nublada. Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 13ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 8ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 10ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 5ºC e 13ºC.

Sul

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 5ºC e 12ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Capão da Canoa, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 11ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 12ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima é de 4ºC, e a máxima, de 10ºC.

Noroeste

Sol com menos nuvens pela manhã, tarde ensolarada e noite clara. Em Santa Rosa, mínima de 5ºC e máxima de 12ºC.