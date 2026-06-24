Temperaturas negativas, geada e sol: frio intenso persiste no RS nesta quinta-feira

Apesar do predomínio do sol desde as primeiras horas, a quinta-feira será de frio intenso no RS. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O frio intenso segue sem dar trégua nesta quinta-feira (25) no Rio Grande do Sul. O dia amanhece com a mesma atmosfera da noite anterior: gelado e com temperaturas negativas que podem chegar a -4ºC nos Campos de Cima da Serra. Na quarta (24), a mínima foi de -2,8ºC em São José dos Ausentes.

O frio mais intenso deve ser registrado, além da Serra, nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Centro e sul do Estado. Está prevista também a ocorrência de geada pela manhã.

Mas ao menos o sol continua a brilhar e contribui para a elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde.

Nas Missões, no Noroeste, na Região Metropolitana, no Litoral e nos Vales, o tempo permanece firme, com variação de nuvens. Mesmo assim, a massa de ar polar não deixa as máximas subirem tanto. Elas variam entre 9ºC e 17ºC.

Como fica o tempo nos próximos dias?

O tempo permanece estável em todo o território gaúcho na sexta-feira (26). Apesar do enfraquecimento gradual da massa de ar polar que provocou a onda de frio nos últimos dias, as temperaturas seguem baixas, especialmente durante as primeiras horas da manhã.

As temperaturas mínimas devem variar entre -3°C e 8°C, com condições favoráveis para a formação de geada em diversas regiões. Já as máximas oscilam entre 11°C e 17°C, garantindo uma tarde mais amena e agradável em comparação aos dias anteriores.

O sábado (27) deve manter o padrão de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul, com predomínio de tempo firme e presença de sol na maior parte das regiões. O amanhecer ainda será frio, especialmente no interior do Estado, mas sem a intensidade observada nos últimos dias.

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No entanto, segundo a Climatempo, a partir do fim do domingo (28) e ao longo do início da próxima semana, o aumento da umidade sobre o sul do Brasil, aliado à aproximação de uma nova frente fria, deve provocar mudanças nas condições do tempo. Com isso, há previsão de retorno da chuva ao Rio Grande do Sul.

Veja como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (25)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 15ºC.

Serra

Sol entre nuvens ao longo do dia, com momentos de céu nublado. À noite, o tempo segue com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 11ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima será de 4ºC, e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 17ºC.

Região Sul

Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 13ºC.

Região Central

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 1ºC e 12ºC.

Região Noroeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 15ºC.