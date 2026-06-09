Sol volta a aparecer no RS nesta quarta-feira, mas dia começa gelado

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Presença do sol entre poucas nuvens favorece a elevação das temperaturas à tarde. Jefferson Botega / Agencia RBS

A quarta-feira (10) será de céu mais aberto no Rio Grande do Sul. Sem a influência da instabilidade dos últimos dias, a nebulosidade diminui e o sol aparece com mais frequência, contribuindo para uma tarde de temperaturas confortáveis.

Segundo a Climatempo, o frio prevalece no início do dia, quando os termômetros devem registrar mínimas entre 3°C e 14°C. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens na maior parte do Estado, favorecendo a elevação das temperaturas, que alcançam máximas entre 14°C e 23°C.

No Noroeste e Norte, a chuva ainda pode aparecer de forma pontual ao longo desta quarta, mas com baixa intensidade e sem acumulados.

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Como serão os próximos dias?

A trégua será curta. Na quinta-feira (11), a instabilidade volta a avançar sobre parte do Estado. Na metade norte, há previsão de pancadas de chuva e risco de temporais. Na metade sul, Campanha e Fronteira Oeste, o tempo permanece mais estável.

Na sexta-feira (12), a formação de um novo ciclone sobre o sul do Brasil reforçará a instabilidade em diversas regiões do RS. Com a maior cobertura de nuvens e a atuação dos sistemas de instabilidade, as temperaturas seguirão amenas durante o dia.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (10)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 18ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Bagé, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Dia parcialmente ensolarado, com momentos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 18ºC.

Sul

Condição de sol entre nuvens, com períodos de maior cobertura de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Tempo com sol e muitas nuvens, além de períodos de cobertura mais intensa. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Dia parcialmente ensolarado, com momentos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 18ºC.

Norte

Muitas nuvens durante o dia, mas com presença de sol em diversos momentos. Em Passo Fundo, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Céu variando entre parcialmente nublado e nublado, com aberturas de sol. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.