Sol, temperatura amena e retorno da chuva: como será o tempo no fim de semana no RS?

Chuva de domingo deve começar na Fronteira Oeste e se espalhar pelo resto do Estado. Jeff Botega / Agencia RBS

Após a sequência de dias ensolarados durante o feriadão de Corpus Christi, o fim de semana deve manter o tempo predominantemente estável no Rio Grande do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão segue favorecendo essas condições no sábado (6), enquanto o domingo (7) marcará o início de mudanças graduais, com aumento da nebulosidade e chance de chuva isolada em algumas regiões.

O sábado começa com um amanhecer mais frio, especialmente na Campanha, no Sul e em áreas de maior altitude, como cidades da Serra. Em todo o Estado, as temperaturas mínimas devem variar entre 6°C e 16°C, enquanto as máximas podem se aproximar dos 20°C durante a tarde.

— Para a Serra, vai continuar bem friozinho, não passa muito dos 17°C. Na Fronteira Oeste, ali na região de Uruguaiana e São Borja, pode chegar aos 26°C. Na Metade Sul, ali em Bagé e Pelotas, não deve passar dos 20°C. Na Capital, deve ficar na casa dos 23°C. É um cenário típico de outono — prevê a meteorologista da Climatempo Aline Araujo.

Entre a Metade Sul e parte da Faixa Leste, a circulação de umidade vinda do oceano favorece maior nebulosidade ao longo do dia. Na Serra, o céu permanece encoberto, com chance de chuviscos ou chuva fraca e isolada pela manhã, sem volumes significativos. A instabilidade também pode atingir municípios do Vale do Sinos, como Novo Hamburgo, e a Região Central.

— Se chover, vai ser em torno de uns três milímetros. É uma chuva super fraquinha e rápida, uma pancadinha bem isolada — tranquiliza Aline.

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Como fica o tempo no domingo?

No domingo, a aproximação de uma área de menor pressão e ar mais frio em altitude começa a alterar gradualmente as condições do tempo no Rio Grande do Sul. A chuva chega pela Argentina e pelo Uruguai, entrando no Estado pela Fronteira Oeste.

— Ali já começamos a ter uma chuva mais expressiva, com volumes de 10 a 20 milímetros. Essa chuva pode vir acompanhada de raios ou temporais isolados também — afirma Aline.