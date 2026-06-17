Sol, geada pontual e chegada da chuva: como será o tempo nesta quinta-feira no RS

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Aumento da nebulosidade marca a chegada do sistema que muda o tempo no RS entre quinta e sexta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta-feira (18) começa ainda com frio e tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul, mas o cenário atmosférico passa a apresentar mudanças importantes ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo – perigo potencial – para chuva intensa em todo o Estado, válido das 21h desta quinta até as 21h de sexta-feira (19).

A mudança é provocada por uma nova frente fria que chega primeiro pelo extremo Oeste e, no dia seguinte, avança para praticamente todo o RS, trazendo chuva, risco de temporais isolados e ventos que podem chegar a 80 km/h na metade norte gaúcha.

Conforme a Defesa Civil, as temperaturas mínimas ficam entre -1ºC e 12ºC, favorecendo a formação de geada pontual em áreas do Sul, Serra e Nordeste. As máximas oscilam entre 13ºC e 22ºC.

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Chuva chega primeiro na Fronteira Oeste

A mudança de tempo não chega ao mesmo tempo em todo o Estado. As instabilidades avançam de forma mais efetiva pelo extremo Oeste, e é ali, em Uruguaiana, Barra do Quaraí, Quaraí e Alegrete, que se concentra o maior risco, a partir das 18h.

— Nessa área, a gente tem chuva já no período da noite dessa quinta, que pode vir acompanhada de descargas elétricas. Não se descarta também risco de um temporal bastante isolado — afirma o meteorologista da Climatempo Gustavo Verardo.

Nas demais regiões do RS, o dia segue com tempo firme e sol, ainda que com aumento da nebulosidade.

Sistema ganha força

Na sexta (19), a frente avança para o Norte, o Centro e a região das Missões, levando chuva a boa parte do RS.

— A chuva pode vir acompanhada de algumas descargas elétricas, e não se descarta até vento intenso na metade Norte. Na divisa com Santa Catarina, na Serra e em algumas áreas das Missões, a gente pode ter vento entre 60 e 80 quilômetros por hora — diz o meteorologista.

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Onde o vento preocupa mais

Rajadas como as previstas para a sexta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Verardo explica que esse vento mais forte está diretamente ligado à passagem da frente fria.

— É uma rajada de vento associada com o avanço da frente fria. O que a modelagem indica mais, e o que a gente vê hoje, é mais ali na parte do centro-norte mesmo: Cruz Alta, São Luís Gonzaga, Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, mais nessa faixa — afirma.

Fim de semana tem trégua antes do frio voltar

Depois que a instabilidade passa, na tarde de sexta, o sábado (20) começa com chuva entre a serra e o leste do Estado, mas Campanha, Centro e Sul já amanhecem com bastante sol.

Ao longo do dia, a condição de tempo estável se espalha por boa parte do RS, com sol entre nuvens e sem chuva. No domingo (21), a instabilidade volta a aparecer na metade norte do Estado.

— A gente pode ter o avanço de uma nova massa de ar frio. Muito possivelmente a gente vai ter marcas abaixo de zero no Rio Grande do Sul. O inverno começa típico, com muito frio e geada, para a semana que vem — projeta o meteorologista.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (18)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Sol e variação de nuvens ao longo do dia. À noite, muitas nuvens, porém sem previsão de precipitação. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 4ºC e 18ºC.

Campanha

Céu com muitas nuvens ao longo do dia, alternando com períodos de nebulosidade. À noite, permanece bastante nublado. Em Bagé, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, ocorre chuva forte. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 18ºC.

Sul

Dia de sol entre muitas nuvens e períodos nublados. À noite, muitas nuvens continuam predominando. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 8ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Dia de sol entre muitas nuvens e períodos nublados. À noite, o céu permanece bastante encoberto. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 16ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 17ºC.

Noroeste

Sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece intensa. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.