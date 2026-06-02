Sol entre nuvens e temperaturas mais altas: veja a previsão do tempo no RS para esta quarta

Quarta-feira terá predomínio de tempo estável e temperaturas mais amenas no Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sem mudanças no cenário atmosférico, a quarta-feira (3) terá novamente tempo firme no Rio Grande do Sul, ainda que apresente maior nebulosidade em diferentes regiões, como Sul, Campanha, Centro, Costa Doce, Região Metropolitana e Nordeste.

Apesar da sensação de frio nas primeiras horas da manhã, a presença do sol mesmo que entre nuvens ajuda a elevar a temperatura ao longo do dia.

No Litoral Norte, a umidade do Oceano Atlântico favorece a possibilidade de chuva fraca. Nas demais áreas, o tempo bom predomina.

De acordo com a Climatempo, as temperaturas mínimas variam entre 7ºC e 16ºC, e as máximas vão de 14ºC a 25ºC.

Como serão os próximos dias?

O cenário de estabilidade se mantém na quinta (4) e na sexta-feira (5) em quase todo o Rio Grande do Sul.

O dia começa com temperaturas amenas e chance de nevoeiro em pontos isolados. Durante a tarde, as aberturas de sol entre nuvens continuam a elevar as temperaturas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (3)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 19ºC.

Campanha

Entre momentos de sol e céu mais fechado, o dia será marcado pela presença de muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 19ºC.

Fronteira Oeste

A nebulosidade varia durante o dia, permitindo algumas aberturas de sol. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 11ºC e 21ºC.

Sul

O sol aparece de forma tímida entre as nuvens ao longo do dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Dia de predomínio de nuvens, com algumas aberturas de sol. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 19ºC.

Centro

A névoa marca a manhã, mas se dissipa com a presença do sol ao longo do dia. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Norte

Formação de névoa pela manhã. O sol predomina no restante do dia entre poucas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

As nuvens diminuem ao longo da manhã, dando lugar ao predomínio de sol à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.