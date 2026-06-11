Sexta-feira terá chuva e frio no RS; veja como fica o tempo na sua região

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Chuva e nebulosidade marcam a manhã de sexta-feira (12). Jeff Botega / Agencia RBS

A formação de um ciclone extratropical sobre o oceano contribui para a permanência da instabilidade sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12) – principalmente entre a madrugada e a manhã. Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para as regiões norte e nordeste do RS, válido até o fim do dia.

O sistema, no entanto, se afasta rapidamente da região, enfraquecendo a instabilidade e permitindo melhora gradual das condições do tempo ao longo deste Dia dos Namorados. Ainda assim, a nebulosidade predomina em grande parte do Estado.

A chuva continua em áreas das regiões Centro, Norte, Nordeste, Serra, Vales, Região Metropolitana, Costa Doce e dos litorais Médio e Norte. As pancadas serão de fracas a moderadas, com trovoadas isoladas e acumulados entre 10 e 30 milímetros, sem risco de temporais generalizados.

A sensação de frio também segue presente ao longo desta sexta. As temperaturas permanecem baixas, com máximas entre 10°C e 17°C.

Como será o fim de semana?

Conforme a Climatempo, o fim de semana no território gaúcho será marcado por tempo firme, afastamento da chuva e a chegada de uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas em todas as regiões.

No sábado (13), o sol aparece entre nuvens e o tempo seco passa a predominar na maior parte do Estado, embora o frio ganhe intensidade logo nas primeiras horas do dia. Apenas pontos do Sul e da Costa Doce ainda podem ter chuviscos isolados. Na Serra, o dia terá muitas nuvens e sensação térmica baixa pela manhã.

Já no domingo (14), o tempo firme se consolida e as chances de chuva praticamente desaparecem. O amanhecer será bastante gelado, especialmente na Campanha, Sul e Serra, e o sol brilha com poucas nuvens, garantindo uma tarde amena.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (12)

Região Metropolitana

Chuva pela manhã, com melhora gradual à tarde. Ainda pode chover até a noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 16ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 14ºC.

Campanha

Sol entre nuvens, com chuva isolada. À noite, o tempo permanece estável. Em Bagé, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de nuvens durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 10ºC e 18ºC.

Sul

Nublado com chuva pela manhã e no início da tarde. Depois, o sol aparece. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 13ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Dia chuvoso, com risco de temporal à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Dia de sol entre nuvens, com chuva isolada. Noite sem chuva. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 16ºC.

Norte

Sol entre nuvens, com chuva rápida ao longo do dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 16ºC.

Noroeste

Chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 16ºC.