Sexta-feira terá chuva e frio no RS; veja como fica o tempo na sua região

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Ciclone extratropical sobre oceano deixa o Norte e o Nordeste sob alerta do Inmet; tempo firme ganha força no fim de semana

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