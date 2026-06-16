RS terá quarta-feira de geada e temperaturas negativas antes de virada no tempo; veja o que muda

Quarta-feira terá amanhecer gelado em diversas regiões do Estado. Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de registrar temperaturas negativas em muitas cidades, a quarta-feira (17) segue com tempo firme e possibilidade de formação de geada em várias regiões do Rio Grande do Sul. O Estado ainda está sob a atuação de uma massa de ar frio de origem polar.

Segundo a Climatempo, o amanhecer ainda será muito frio, embora com temperaturas ligeiramente mais elevadas em relação às registradas na terça-feira. A geada deve voltar a ocorrer em boa parte do Estado, especialmente na Campanha, Serra, Sul, Planalto e áreas dos Vales.

Ao longo da tarde, a presença do sol favorece uma elevação das temperaturas em comparação aos dias anteriores, principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Missões.

De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas mínimas no RS devem variar entre -1°C e 11°C, enquanto as máximas ficam entre 13°C e 21°C.

Tempo muda a partir de quinta-feira

A quinta-feira (18) ainda deve começar fria no RS, mas o destaque ao longo do dia será o aumento gradual da nebulosidade em boa parte do Estado. De acordo com a Climatempo, a mudança é provocada pelo avanço de uma nova frente fria associada a um cavado – uma área alongada de baixa pressão. Já na noite de quinta, o tempo fica mais instável, com previsão de chuva na região de Uruguaiana.

Na sexta-feira (19), a instabilidade avança. Entre a madrugada e a manhã, as nuvens carregadas se espalham pelas Missões, Norte, Centro e Campanha, fazendo com que o Estado já amanheça com chuva. Os episódios mais expressivos ocorrem até o período da tarde de sexta, com pancadas e risco de descargas elétricas.

O avanço da frente fria também acende o alerta para ventanias, especialmente na metade norte gaúcha, onde as rajadas podem atingir até 70 km/h.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (16)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 17ºC.

Serra

Sol e variação de nuvens ao longo do dia. À noite, muitas nuvens, porém sem previsão de precipitação. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 4ºC e 15ºC.

Campanha

O dia terá sol entre nuvens e momentos de maior cobertura do céu. À noite, a nebulosidade segue intensa. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

O sol surge entre muitas nuvens ao longo do dia. Durante a noite, a cobertura de nuvens continua elevada. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 17ºC.

Sul

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 7ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Tempo firme, com aumento de nuvens ao longo do dia. Noite bastante nublada. Em Capão da Canoa, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Sol aparece entre nuvens ao longo do dia. À noite, muitas nuvens predominam. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 16ºC.

Norte

Nuvens diminuem pela manhã. Tarde de sol e noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.

Noroeste

Sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com céu bastante nublado. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 20ºC.