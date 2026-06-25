RS tem nova manhã de marcas negativas nesta sexta antes de mudança no fim de semana

Apesar do amanhecer gelado, sol deve aumentar as temperaturas no Estado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul terá mais uma manhã gelada nesta sexta-feira (26), com frio persistente do norte ao sul do Estado. Novamente, as mínimas ficarão abaixo de zero em algumas regiões, oscilando entre -3°C e 9°C.

No entanto, o predomínio do sol favorece uma leve elevação nas temperaturas, sobretudo no período da tarde. Os termômetros devem subir gradualmente, alcançando máximas entre 13°C e 18°C.

O tempo permanece firme em todas as regiões, sem previsão de chuva. Na Serra, a formação de geada é esperada em diversos pontos. O fenômeno também pode ocorrer na Metade Norte, no Centro, nos Vales e na Região Metropolitana.

O que esperar do fim de semana?

O frio começa a perder força no sábado (27). Ao que tudo indica, o sol vai possibilitar temperaturas maiores, com máximas entre 16°C e 22°C. O amanhecer, porém, ainda será gelado.

O tempo só começa a mudar significativamente no domingo (28), quando o aumento da nebulosidade deixa o tempo mais ameno. O dia será mais quente do que os anteriores, reduzindo o risco de geada.

Há previsão de chuva em diferentes regiões, com foco entre a Metade Norte, Missões, Noroeste e áreas próximas da divisa com Santa Catarina. Mas ela deve ocorrer de forma irregular.

Saiba como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (26)

Região Metropolitana

Sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 17ºC.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 14ºC.

Campanha

Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. Nevoeiro à noite. Em Bagé, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 4ºC a 17ºC.

Região Sul

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 3ºC e máxima de 16ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 2ºC e 15ºC.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 16ºC.