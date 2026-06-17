RS tem geada e mínima de -3,4ºC nesta quarta-feira; veja as cidades mais frias

Dois municípios da Serra registraram temperaturas negativas nesta quarta-feira (17), no Rio Grande do Sul. Em Vacaria, os termômetros marcaram -3,4ºC. Já em Bom Jesus, a mínima chegou a -1,7ºC, de acordo com a Climatempo.

A geada também marcou presença. Em São José dos Ausentes, o gelo cobriu os campos e a vegetação. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na cidade foi de 2,0°C.

Em Porto Alegre, a estação do Inmet localizada no bairro Jardim Botânico registrou 8ºC.

Além disso, pelo menos 20 cidades registraram temperaturas de até 2ºC nesta quarta-feira.

Menores temperaturas desta quarta-feira

Vacaria: -3,4°C

Bom Jesus: -1,7°C

Dom Pedrito: 0,0°C

Getúlio Vargas: 0,1°C

Soledade: 0,1°C

Santana do Livramento: 0,6°C

Pinhal da Serra: 0,9°C

Ajuricaba: 1,1°C

Caxias do Sul: 1,1°C

Quaraí: 1,1°C

Rosário do Sul: 1,3°C

Ibirubá: 1,6°C

Alegrete: 1,7°C

Santo Ângelo: 1,7°C

Casca: 1,7°C

Caçapava do Sul: 1,8°C

São Francisco de Paula: 1,8°C

Saldanha Marinho: 1,9°C

Nonoai: 2,0°C

São José dos Ausentes: 2,0°C

A previsão do tempo indica que a quarta-feira terá tempo firme em praticamente todo o estado. Segundo a Climatempo, o RS está sob influência de uma massa de ar seco e frio que mantém a atmosfera estável e inibe a formação de nuvens de chuva.

Ao longo do dia, o sol predomina na maior parte do território gaúcho, favorecendo a elevação gradual das temperaturas. As máximas ficarão na casa dos 20°C.