RS tem alertas para declínio de temperatura e ventos costeiros

Alerta de declínio de temperatura atinge todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos para declínio de temperatura e ventos costeiros que afetam o Rio Grande do Sul e outros Estados. O primeiro está vigente desde a meia-noite desta segunda-feira (22) e vale até as 23h59min.

O aviso atinge todo o Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e uma faixa no sudoeste do Paraná. Nessas áreas, há possibilidade de queda de 3ºC a 5ºC na temperatura.

O outro alerta entra em vigor às 15h e atinge a faixa Sudeste do Estado, passa pela região metropolitana de Porto Alegre e segue até a grande Florianópolis. Válido até as 23h59min da terça-feira (23), o aviso aponta intensificação do vento nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação das dunas sobre construções.

Inmet indica possibilidade de vento intenso na costa de RS e SC até a noite de terça-feira. Inmet / Divulgação

Chuva no RS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (22) indica chuva espalhada por todo o Estado, conforme a Climatempo. Os maiores volumes são esperados na metade norte, onde há condições para temporais isolados, acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os acumulados podem variar entre 10 milímetros e 50 milímetros.