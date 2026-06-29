RS tem alertas de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo para terça e quarta-feira

Alerta laranja vale para todos os estados da região Sul na quarta-feira (1º). INMET / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de perigo potencial para esta terça-feira (30), válidos para regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Os avisos são para chuvas intensas, tempestades e geada. Para quarta-feira (1º), o órgão elevou o nível de atenção e publicou um alerta laranja de tempestade para parte dos três Estados, além de manter um alerta amarelo para áreas onde os fenômenos devem ocorrer com menor intensidade.

Terça-feira terá três alertas simultâneos

O alerta amarelo de chuvas intensas prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h.

O aviso abrange grande parte do Rio Grande do Sul, incluindo as regiões Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste, Noroeste, Central, Sudeste e Sudoeste, além de áreas de Santa Catarina, Paraná e do sul de São Paulo.

Alerta afeta áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. INMET / Divulgação

Também está em vigor um alerta amarelo de tempestade, válido durante toda a terça-feira, para praticamente as mesmas áreas. Há previsão de chuva, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Alerta afeta grande parte do território rio-grandense. INMET / Divulgação

Já o alerta de geada vale entre a meia-noite e as 9h de terça, e atinge as regiões Sudoeste, Sudeste e Central do Rio Grande do Sul. A previsão indica temperaturas mínimas de até 3°C, com risco leve de perdas em plantações.

Alerta afeta parte das regiões sudoeste e sudeste do Rio Grande do Sul. INMET / Divulgação

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Alerta laranja amplia risco de tempestades na quarta-feira

Na quarta-feira (1º), o Inmet elevou o grau de severidade para "perigo" e emitiu um alerta laranja de tempestade. O aviso atinge as regiões Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste, Noroeste e Central do RS, além de áreas de Santa Catarina e do Paraná.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros, podendo alcançar de 50 a 100 milímetros no acumulado diário, ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

Além disso, permanece um alerta amarelo de tempestade para outras áreas do Estado, incluindo as regiões Central, Sudoeste e parte das áreas já contempladas pelo aviso laranja, além de municípios de Santa Catarina e Paraná.

Nesses locais, a previsão é de chuva de até 50 milímetros, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

Alerta afeta parte superior do Rio Grande do Sul. INMET / Divulgação







