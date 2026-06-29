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Notícia

RS tem alertas de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo para terça e quarta-feira

Previsão aponta ventos de até 100 km/h e acumulados que podem chegar a 100 milímetros em algumas regiões

Zero Hora

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